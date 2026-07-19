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Дома в gmina Ujscie, Польша

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1 объект найдено
Дом в Byszki, Польша
Дом
Byszki, Польша
Площадь 317 м²
Продается просторный дом - идеально подходит для семьи или для инвестиций!
$229,367
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Параметры недвижимости в gmina Ujscie, Польша

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