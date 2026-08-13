Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Trabki Wielkie
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в gmina Trabki Wielkie, Польша

;
1 объект найдено
Дом в Kleszczewo, Польша
Дом
Kleszczewo, Польша
Площадь 97 м²
Комфортабельный дом в здании частного | Клещево 97,45 м2 + чердак прим. 35 м2 | 899 000 злотых
$241,175
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Trabki Wielkie, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти