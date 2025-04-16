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Коммерческая недвижимость в gmina Stare Babice, Польша

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 2 800 м² в Blizne Laszczynskiego, Польша
Коммерческое помещение 2 800 м²
Blizne Laszczynskiego, Польша
Число комнат 1
Площадь 2 800 м²
Этаж 1
Высококлассный объект для всех видов деятельности, в настоящее время частично сдан в аренду.…
$3,38 млн
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Коммерческое помещение 2 800 м² в Blizne Laszczynskiego, Польша
Коммерческое помещение 2 800 м²
Blizne Laszczynskiego, Польша
Число комнат 1
Площадь 2 800 м²
Этаж 1
Высококлассный объект для всех видов деятельности, на данный момент частично сдан в аренду. …
$3,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов