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Земельные участки в gmina Srem, Польша

4 объекта найдено
Участок земли в Grobelka, Польша
Участок земли
Grobelka, Польша
Площадь 1 032 м²
АТРАКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
$47,984
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Агентство
Etalon Estate Group
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Участок земли в Grobelka, Польша
Участок земли
Grobelka, Польша
Площадь 1 033 м²
$42,427
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Агентство
Etalon Estate Group
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Участок земли в Grobelka, Польша
Участок земли
Grobelka, Польша
Площадь 1 207 м²
предложение работы в рамках подготовки
$77,236
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Агентство
Etalon Estate Group
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English, Русский, Polski, Українська
Участок земли в Grodzewo, Польша
Участок земли
Grodzewo, Польша
Площадь 2 748 м²
Строительная площадка площадью 2 748 м2 Гродзево к/Шрему
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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