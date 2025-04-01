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Земельные участки в gmina Rawicz, Польша

2 объекта найдено
Участок земли в Maslowo, Польша
Участок земли
Maslowo, Польша
Площадь 2 798 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением о продаже земель сельскохозяйственного назначения…
$36,133
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Агентство
Etalon Estate Group
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Участок земли в Равич, Польша
Участок земли
Равич, Польша
Площадь 5 737 м²
Предлагаю на продажу участок для инвестиций в односемейное жилье в районе улицы Гаджова и же…
$64,320
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Realting.com
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