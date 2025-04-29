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Жильё в gmina Pakoslaw, Польша

1 объект найдено
Квартира в Sowy, Польша
Квартира
Sowy, Польша
Площадь 209 м²
Продается отдельно стоящий дом 4 комнаты, ванная комната, отдельный туалет, кладовая, прачеч…
$253,529
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Pakoslaw, Польша

Недорогая
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