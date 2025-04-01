Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Oborniki
  4. Земельные участки

Земельные участки в gmina Oborniki, Польша

4 объекта найдено
Участок земли в Sepno, Польша
Участок земли
Sepno, Польша
Площадь 1 511 м²
Рекомендую купить стройплощадку в суперлокации – рядом с лесом. Сайты Natura 2000 находятся …
$96,868
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Участок земли в Maniewo, Польша
Участок земли
Maniewo, Польша
Площадь 1 482 м²
СТРАНИЦА С КОНСТРУКЦИОННЫМИ УСЛОВИЯМИ!!!
$51,557
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Участок земли в Dabrowka Lesna, Польша
Участок земли
Dabrowka Lesna, Польша
Площадь 12 000 м²
Продается участок в лесу Домбровка недалеко от Оборника площадью 12 000 м2
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Участок земли в Kowanowko, Польша
Участок земли
Kowanowko, Польша
Площадь 6 529 м²
От Маркета до конца июля
$179,528
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов