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Коммерческая недвижимость в gmina Mosina, Польша

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 59 м² в Krosno, Польша
Коммерческое помещение 59 м²
Krosno, Польша
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Близко к городу и к природе. Климатическое и в то же время хорошо связанное поселение на окр…
$124,939
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Etalon Estate Group
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Магазин 526 м² в Мосина, Польша
Магазин 526 м²
Мосина, Польша
Площадь 526 м²
Вы ищете место для своего бизнеса? Вам нужно больше места для производства или склада для пр…
$581,190
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Realting.com
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