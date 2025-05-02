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Жильё в gmina Kwilcz, Польша

1 объект найдено
Дом в gmina Kwilcz, Польша
Дом
gmina Kwilcz, Польша
Площадь 158 м²
Исключительный дом с большим участком и бассейном в живописной Козубовке
$365,028
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Kwilcz, Польша

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