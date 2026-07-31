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Долгосрочная аренда магазинов в gmina Kuslin, Польша

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1 объект найдено
Магазин 250 м² в Turkowo, Польша
Магазин 250 м²
Turkowo, Польша
Площадь 250 м²
Современный офисно-складской комплекс с площадью 1,7 га | А2 Бук - Новей Томысль
$19,866
в месяц
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Агентство
Zaitseva Estates
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