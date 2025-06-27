Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Krotoszyn
  4. Жилая

Жильё в gmina Krotoszyn, Польша

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Кротошин, Польша
Квартира 3 комнаты
Кротошин, Польша
Число комнат 3
Площадь 72 м²
3-комнатная квартира с садом в Кротошине 72 м2 | Idle | Первый этаж по случайной цене!!!
$73,799
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Krotoszyn, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти