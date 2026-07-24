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Квартиры в gmina Krosniewice, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Jankowice, Польша
Квартира
Jankowice, Польша
Площадь 55 741 м²
Я рад представить уникальную земельную собственность, расположенную в Янковице, на улице Огр…
$1,76 млн
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Krosniewice, Польша

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