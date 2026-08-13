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Жилье в gmina Koronowo, Польша

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1 объект найдено
Дом в Wilcze, Польша
Дом
Wilcze, Польша
Площадь 223 м²
Продается уникальное поместье, расположенное в очаровательной деревне Вильче (Велькопольская…
$361,516
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Koronowo, Польша

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