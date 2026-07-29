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Долгосрочная аренда домов в gmina Kleszczewo, Польша

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1 объект найдено
Дом в Gowarzewo, Польша
Дом
Gowarzewo, Польша
Площадь 112 м²
Modern house with garden in Gowarzew – high standard, ideal for demanding
$1,581
в месяц
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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