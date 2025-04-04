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Жильё в gmina Jablonna, Польша

1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Jablonna, Польша
Дуплекс 5 комнат
Jablonna, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 9
Jabłonna gmina Legionowo, прим. В 1,5 км от центра города.Продается недвижимость, построенна…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в gmina Jablonna, Польша

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