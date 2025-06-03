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Квартиры в gmina Brwinow, Польша

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Parzniew, Польша
Квартира 4 комнаты
Parzniew, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Продается уникальная 4-комнатная квартира в Pruszków. Двухуровневая, расположена на 4 и 5 эт…
$349,484
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