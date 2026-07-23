Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Bartoszyce
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в gmina Bartoszyce, Польша

;
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в gmina Bartoszyce, Польша
Квартира 2 комнаты
gmina Bartoszyce, Польша
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Ищете квартиру, которую хотите отремонтировать под себя? Дополнительный гараж, подвал и сель…
$62,975
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Bartoszyce, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти