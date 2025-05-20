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Квартиры-студии с садом в Tatlisu Belediyesi, Северного Кипра

Аканту
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Аканту, Северного Кипра
Студия 1 комната
Аканту, Северного Кипра
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
HILLSIDE – Стильная студия у моря в Татлысу 🌊 Современный жилой комплекс всего в 500 метр…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Tatlisu Belediyesi, Северного Кипра

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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