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Квартиры-студии около гольф-клуба в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

Аканту
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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Студия 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
О проекте: La Casalia — это роскошный проект, вдохновлённый оздоровлением, расположенный пр…
$181,404
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Студия 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Студия 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
О проекте: La Casalia — это роскошный проект, вдохновлённый оздоровлением, расположенный пр…
$207,318
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Параметры недвижимости в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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