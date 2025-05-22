  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Girne Belediyesi
  4. Квартира в новостройке NCP-115 Deja Blue Sunset is a boutique beachfront project just 100m to the Beach

Квартира в новостройке NCP-115 Deja Blue Sunset is a boutique beachfront project just 100m to the Beach

Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$433,846
;
5
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27016
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

О проекте:

Deja Blue Sunset - это бутик-проект на побережье всего в 100 метрах от пляжа с 14 эксклюзивными резиденциями, предлагающими бесперебойный вид на море и закат. Он сочетает в себе конфиденциальность, хорошее самочувствие и проживание в курортном стиле - идеально подходит для дома, отдыха или инвестиций.

Ключевые моменты:

  • Всего 14 единиц, все с панорамным видом на море и закат

  • Прямой доступ к пляжу и естественной лагуне для плавания

  • SPA, сауна, парная, джакузи и оздоровительные программы

  • Seafront a la carte ресторан и пляжный бар

  • Открытый общий бассейн, йога и фитнес-пространства

  • Идеально подходит для проживания, отдыха или аренды

Доступные типы единиц:

Все дома предназначены для того, чтобы подчеркнуть вид на море и жизнь в помещении. Единицы имеют современную отделку, просторные макеты и частные террасы.

  • 2+1 Таунхаусы (с частным бассейном)

  • 2+1 Пентхаусы

Основные моменты местоположения:

Deja Blue Sunset расположен вдоль тихой береговой линии, которая предлагает непревзойденный природный шарм и доступность.

  • Короткая прогулка до пляжа, лагуны и фруктовых садов

  • Прямой доступ к спа и оздоровительным объектам

  • Мирный, малоплотный район с сильной арендной привлекательностью

Помещения:

Жители пользуются доступом к тщательно отобранным оздоровительным и развлекательным заведениям, все в нескольких минутах ходьбы.

  • Пляжный бар и ресторан Seafront

  • Крытый спа с сауной, парной, джакузи и лечебными комнатами

  • Открытый общий бассейн

  • Палуба йоги, фитнес-зал и зоны отдыха под открытым небом

  • Детская игровая площадка

  • Поддерживаемый пляж с естественной морской лагуной

Платежный план:

Deja Blue Sunset предлагает простую и доступную структуру: 50% первоначального взноса и 50% в течение 12 месяцев без процентов.



О нас:

DevoDirect – ваше прямое соединение с квалифицированными разработчиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 137.0
Цена за м², USD 3,028
Цена квартиры, USD 414,806
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 143.0
Цена за м², USD 3,034
Цена квартиры, USD 433,846

Местонахождение на карте

Girne Belediyesi, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Sea Magic Park Villas
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$1,52 млн
Жилой комплекс La Palazzo
Гастриа, Северный Кипр
от
$218,350
Жилой квартал My House Premier
Темплос, Северный Кипр
от
$696,596
Жилой квартал Orchard
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$569,942
Жилой квартал City Life 2
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$101,323
Вы просматриваете
Квартира в новостройке NCP-115 Deja Blue Sunset is a boutique beachfront project just 100m to the Beach
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$433,846
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$291,304
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Majestic Luxury Villas
Жилой квартал Majestic Luxury Villas
Iskele District, Северный Кипр
от
$595,800
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Majestic Villas – воплощение роскоши и элегантности на Северном Кипре Добро пожаловать в DEMS Majestic Luxury Villas – эксклюзивный комплекс элитных вилл, расположенный в живописном районе Искеле, Йенибоазичи. Здесь гармонично сочетаются передовые архитектурные решения, премиальные матери…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$607,938
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Показать все публикации