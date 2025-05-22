Квартира в новостройке NCP-115 Deja Blue Sunset is a boutique beachfront project just 100m to the Beach

О проекте:

Deja Blue Sunset - это бутик-проект на побережье всего в 100 метрах от пляжа с 14 эксклюзивными резиденциями, предлагающими бесперебойный вид на море и закат. Он сочетает в себе конфиденциальность, хорошее самочувствие и проживание в курортном стиле - идеально подходит для дома, отдыха или инвестиций.

Ключевые моменты:

Всего 14 единиц, все с панорамным видом на море и закат

Прямой доступ к пляжу и естественной лагуне для плавания

SPA, сауна, парная, джакузи и оздоровительные программы

Seafront a la carte ресторан и пляжный бар

Открытый общий бассейн, йога и фитнес-пространства

Идеально подходит для проживания, отдыха или аренды



Доступные типы единиц:

Все дома предназначены для того, чтобы подчеркнуть вид на море и жизнь в помещении. Единицы имеют современную отделку, просторные макеты и частные террасы.

2+1 Таунхаусы (с частным бассейном)

2+1 Пентхаусы

Основные моменты местоположения:

Deja Blue Sunset расположен вдоль тихой береговой линии, которая предлагает непревзойденный природный шарм и доступность.

Короткая прогулка до пляжа, лагуны и фруктовых садов

Прямой доступ к спа и оздоровительным объектам

Мирный, малоплотный район с сильной арендной привлекательностью

Помещения:

Жители пользуются доступом к тщательно отобранным оздоровительным и развлекательным заведениям, все в нескольких минутах ходьбы.

Пляжный бар и ресторан Seafront

Крытый спа с сауной, парной, джакузи и лечебными комнатами

Открытый общий бассейн

Палуба йоги, фитнес-зал и зоны отдыха под открытым небом

Детская игровая площадка

Поддерживаемый пляж с естественной морской лагуной

Платежный план:

Deja Blue Sunset предлагает простую и доступную структуру: 50% первоначального взноса и 50% в течение 12 месяцев без процентов.





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