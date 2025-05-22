Квартира в новостройке NCP-115 Deja Blue Sunset is a boutique beachfront project just 100m to the Beach

О проекте:
Deja Blue Sunset - это бутик-проект на побережье всего в 100 метрах от пляжа с 14 эксклюзивными резиденциями, предлагающими бесперебойный вид на море и закат. Он сочетает в себе конфиденциальность, хорошее самочувствие и проживание в курортном стиле - идеально подходит для дома, отдыха или инвестиций.
Ключевые моменты:
Всего 14 единиц, все с панорамным видом на море и закат
Прямой доступ к пляжу и естественной лагуне для плавания
SPA, сауна, парная, джакузи и оздоровительные программы
Seafront a la carte ресторан и пляжный бар
Открытый общий бассейн, йога и фитнес-пространства
Идеально подходит для проживания, отдыха или аренды
Доступные типы единиц:
Все дома предназначены для того, чтобы подчеркнуть вид на море и жизнь в помещении. Единицы имеют современную отделку, просторные макеты и частные террасы.
2+1 Таунхаусы (с частным бассейном)
2+1 Пентхаусы
Основные моменты местоположения:
Deja Blue Sunset расположен вдоль тихой береговой линии, которая предлагает непревзойденный природный шарм и доступность.
Короткая прогулка до пляжа, лагуны и фруктовых садов
Прямой доступ к спа и оздоровительным объектам
Мирный, малоплотный район с сильной арендной привлекательностью
Помещения:
Жители пользуются доступом к тщательно отобранным оздоровительным и развлекательным заведениям, все в нескольких минутах ходьбы.
Пляжный бар и ресторан Seafront
Крытый спа с сауной, парной, джакузи и лечебными комнатами
Открытый общий бассейн
Палуба йоги, фитнес-зал и зоны отдыха под открытым небом
Детская игровая площадка
Поддерживаемый пляж с естественной морской лагуной
Платежный план:
Deja Blue Sunset предлагает простую и доступную структуру: 50% первоначального взноса и 50% в течение 12 месяцев без процентов.
О нас:
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