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Дома с гаражом в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Karavas
31
Василия
14
Агридаки
9
Лапитос
6
8 объектов найдено
Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$144,196
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
$227,298
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Вилла 7 комнат в Karavas, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
Эта красивая вилла расположена в Алсанджаке, 7+2 , Представляет собой редкий дом, где вы мож…
$1,07 млн
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TekceTekce
Вилла 7 комнат в Karavas, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
Эта красивая вилла расположена в Алсанджаке, 7+2 , Представляет собой редкий дом, где вы мож…
$1,07 млн
Оставить заявку
Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
$252,553
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
$299,456
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Бунгало в Karavas, Северный Кипр
Бунгало
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
$318,698
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
$204,328
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Типы недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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