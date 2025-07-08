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Дома с бассейном в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Karavas
31
Василия
14
Агридаки
9
Лапитос
6
7 объектов найдено
Вилла в Фтериха, Северный Кипр
Вилла
Фтериха, Северный Кипр
Площадь 115 м²
Уютный поселок Алсанджак, расположенный на прекрасном Северном Кипре, где вас ждет престижны…
$264,910
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Таунхаус в Василия, Северный Кипр
Таунхаус
Василия, Северный Кипр
Площадь 150 м²
Предлагаем вам уникальный таунхаус в живописном районе Лапта, который идеально сочетает комф…
$252,915
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Агентство
Hayat
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Вилла 3 комнаты в Мирту, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Мирту, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Этаж 1
Новый проект вилл будет располагаться на первой береговой линии в г. Лапта (Северный Кипр). …
Цена по запросу
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TekceTekce
Особняк 4 спальни в Karavas, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$288,632
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Дуплекс 3 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Жилой комплекс расположен в районе Алсанджак, туристической жемчужине Северного Кипра. Компл…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Василия, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3
Представляем виллы в новом комплексе в Каршияке (Гирне). Комплекс вилл состоит из отдельност…
Цена по запросу
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Особняк 3 спальни в Karavas, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
$204,448
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Типы недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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