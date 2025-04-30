Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Кирения
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Терраса

Пентхаусы с террасой в Кирениях, Северный Кипр

Пентхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$158,748
Оставить заявку
Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
$216,354
Оставить заявку
Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
$138,303
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кирениях, Северный Кипр

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти