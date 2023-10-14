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Пентхаусы с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Agios Epiktitos
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6 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€197,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€157,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Благоустроенном Комплексе на Первой Береговой Линии на Северном Кипре, Газиверен …
€122,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 14/14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа на Северном Кипре, Газив…
€131,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 3/3
Двухуровневая Квартира 2+1 После Ремонта в Газиверене на Северном Кипре Регион Гюзельюрт на …
€90,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
€176,357

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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