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Дома с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Agios Epiktitos
39
13 объектов найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Этот проект состоит из двух роскошных вилл. Благодаря своему дизайну, эстетическому комфорт…
€2,54 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с холодильником в Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с холодильником
Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
Вилла Luxuru 4 +1 (273 м2) с террасой 54 м2 c потрясающим видом на море. Есть частный бас…
€2,54 млн
Вилла 4 комнаты с террасой, с садом, у моря в Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с террасой, с садом, у моря
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Этот небольшой комплекс находится на первой береговой линии, в одном из самых живописных и…
€475,199
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Отдельные Трехэтажные Виллы с Бассейнами в Шаговой Доступности от Моря в Гирне, Северный Кип…
€370,000
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Уютный ,тихий комплекс. Рядом есть вся инфраструктура которая необходима для жизни и отдыха.…
€223,496
Таунхаус 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 150 м²
Это абсолютно новый проект, который в данный момент строится в районе Каршияка – всего в 15 …
€187,222
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
СОВРЕМЕННЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС на КИПРЕ в Эсентепе Ваш конечный путь к жизни мечты. Смежны…
€399,525
Вилла с балконом, с мебелью, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла с балконом, с мебелью, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комплекс расположен на 80 га земли в живописном районе ТАТЛЫСУ на первой береговой линии. …
€246,915
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
Experience the Epitome of Luxury Coastal Living in this Exquisite Duplex Villa Crafted wi…
€1,70 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Let Every Day Feel Like a Vacation Exquisitely Designed Villa Above the Mediterranean Sea…
€718,358
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 2
OLIMPOS VILLAS - Почувствуй бриз Средиземного моря 160 м2 - 3 + 1 Частный сад и терраса В…
€335
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Thermeia, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Thermeia, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Расположенный в самом сердце Кирении, он разработан с одной центральной идеей: жизнь как веч…
€708,623
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …
€545,000

Типы недвижимости в Кирения

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с бассейном
с видом на горы
недорогая
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