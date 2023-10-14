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Дома с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Agios Epiktitos
39
9 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Современные Отдельные Виллы с Частным Садом и Бассейном в Гирне, Северный Кипр Роскошные вил…
€702,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Отдельные Трехэтажные Виллы с Бассейнами в Шаговой Доступности от Моря в Гирне, Северный Кип…
€370,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
СОВРЕМЕННЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС на КИПРЕ в Эсентепе Ваш конечный путь к жизни мечты. Смежны…
€399,525
Вилла с балконом, с мебелью, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла с балконом, с мебелью, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комплекс расположен на 80 га земли в живописном районе ТАТЛЫСУ на первой береговой линии. …
€246,915
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
Experience the Epitome of Luxury Coastal Living in this Exquisite Duplex Villa Crafted wi…
€1,70 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Let Every Day Feel Like a Vacation Exquisitely Designed Villa Above the Mediterranean Sea…
€718,358
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 2
OLIMPOS VILLAS - Почувствуй бриз Средиземного моря 160 м2 - 3 + 1 Частный сад и терраса В…
€335
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Thermeia, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Thermeia, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Расположенный в самом сердце Кирении, он разработан с одной центральной идеей: жизнь как веч…
€708,623
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …
€545,000

Типы недвижимости в Кирения

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
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