  2. Северный Кипр
  3. İskele District
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Терраса

Дуплексы с террасой в Iskele District, Северный Кипр

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Богази, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6/12
Апартаменты Duplex в резиденции Абелия (Богаз)Удивительный вид и местоположениеКвартира ДУПЛ…
$272,045
