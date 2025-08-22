Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Северный Кипр
  3. İskele District
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Сад

Дуплексы с садом в Iskele District, Северный Кипр

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
4 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$743,621
Дуплекс 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 309 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,01 млн
Дуплекс 6 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 6 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 363 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,02 млн
Дуплекс 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,04 млн
Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

