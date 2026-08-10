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Пентхаусы с видом на горы в Кирении, Северный Кипр

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Кирения
5
Girne Belediyesi
105
Catalkoy Esentepe Belediyesi
22
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
8
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115 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Новые квартиры с видом на море рядом с берегом в Гирне, Алсанджак Гирне — это один из самых …
$265,020
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Гирне в комплексе с частным пляжем Эсентепе – красивый район, расположенный в рег…
$541,058
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Пентхаус 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 4/4
Квартиры с видом на море и горы в Гирне, Северный Кипр Эти квартиры расположены в жилом комп…
$425,316
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Комфортабельные квартиры с высоким потенциалом арендного дохода в Каршияке, Гирне Этот уника…
$364,174
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Квартиры со стильным дизайном в комплексе в Каршияке Каршияка — регион на западе Северного К…
$504,543
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Пентхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/3
Квартира-лофт для уникального образа жизни в комплексе Caesar Cliff в Гирне на Северном Кипр…
$226,347
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Этаж 2/3
Квартиры в Алсанджаке, Гирне, на Северном Кипре, в окружении моря и природы Алсанджак – попу…
$877,485
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море в комплексе с развитой социальной инфраструктурой в Гирне Гирне, из…
$472,702
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Инвестиционные квартиры в природном районе Гирне, Северный Кипр Ильгаз — это деревня с живоп…
$372,266
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Пентхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Стильные квартиры в проекте возле моря на Северном Кипре в Гирне В последние годы Гирне стал…
$349,037
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на Средиземное море в Гирне, Эсентепе Эсентепе — уютный уголок Средиземномо…
$375,903
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
Квартиры на продажу рядом с пляжем в Лапте, Гирне, на Северном Кипре Гирне (Кирения) по прав…
$258,195
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Пентхаус 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Квартиры рядом с морем и пляжем в Гирне, Северный Кипр Квартиры расположены в районе Караогл…
$431,273
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Пентхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Этаж 7/7
Роскошные квартиры в центре Гирне на Северном Кипре Недавно построенные роскошные квартиры р…
$266,157
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Пентхаус 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
Эксклюзивные квартиры в окружении моря и природы в Бахчели на Северном Кипре Расположенный н…
$261,246
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Квартиры с бассейном или собственной террасой на берегу моря в Эсентепе, Гирне Гирне — яркая…
$404,637
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Пентхаус 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
Этаж 2/2
Квартиры с видом на море в элитном комплексе на Северном Кипре, в Гирне Гирне — это один из …
$342,865
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море в нескольких минутах ходьбы от моря в Гирне на Северном Кипре Гирне…
$429,157
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Пентхаус 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Этаж 2
Панорамный вид на море и горы. Абсолютная приватность. Высокий уровень исполнения. 🌊⛰️ Ре…
$546,337
НДС
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Пентхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 1/2
Квартиры на берегу моря в комплексе с бассейном в Гирне, Эсентепе Гирне расположен в северно…
$471,633
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Пентхаус 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 2/2
Квартиры с видом на море и природу на Северном Кипре в Гирне Квартиры находятся в привилегир…
$762,818
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Пентхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море на Северном Кипре, Гирне, рядом с полями для гольфа Кипр – райский …
$208,455
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море и горы в Эсентепе, Гирне Кипр – третий по величине остров в Средизе…
$402,181
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Пентхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Квартиры с видом на горы и море в комплексе в Бахчели, Гирне Квартиры расположены на Северно…
$313,208
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Пентхаус 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на горы и море на Северном Кипре в Эсентепе Квартиры находятся в Эсентепе, …
$230,627
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Пентхаус 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе на первой береговой линии у моря в Эсентепе, Гирне Гирне – хорошо разви…
$634,507
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на природу в комплексе с бассейном в Алсанджаке на Северном Кипре Гирне — п…
$214,267
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Инвестиционные квартиры с бассейном на Северном Кипре, Алсанджак Алсанджак – это населённый …
$208,718
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Этаж 4/4
Квартиры с бассейном-инфинити в Гирне с видом на море и горы Гирне – один из крупнейших горо…
$489,263
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на горы и море в Гирне Современные квартиры расположены на Северном Кипре в…
$376,775
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Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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