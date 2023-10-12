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Пентхаусы с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
30
Agios Epiktitos
3
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37 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 2/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€517,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 2/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€448,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Инвестиционные квартиры в природной зоне Гирне, Северный Кипр Эти квартиры в стиле винодельн…
€319,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Алсанджаке, Гирне Город Гирне расположен на сев…
€139,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/2
Роскошные Квартиры у Моря на Продажу в Кирении, Кипр Кирения – развитый город, расположенный…
€171,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 10/11
Инвестиционные Квартиры на Продажу в Центре Гирне на Северном Кипре Гирне – известный город …
€340,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€197,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€157,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Этаж 7/7
Роскошные Квартиры в Центре Гирне на Северном Кипре Новые квартиры расположены в центре Гирн…
€209,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Этаж 3/3
Квартиры Современного Дизайна в Роскошном Проекте в Кирении Северный Кипр Роскошные квартиры…
€307,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 8/8
Современные Квартиры в Роскошном Проекте в Гирне, Северный Кипр Гирне (Кирения), знаменитый …
€800,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 8/10
Современная Роскошная Недвижимость в Комплексе с Панорамным Видом на Море в Кирении Предлага…
€2,32 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 2/2
Стильные Квартиры в Комплексе с Бассейном и Парковкой в Кирении, Северный Кипр Современные к…
€313,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Охраняемом Комплексе Недалеко от Побережья и Трассы в Гирне, Северный Кипр Новые …
€162,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
Этаж 2/2
Недвижимость с Видом на Море в Роскошном Комплексе в Гирне на Кипре Гирне (Кирения) известен…
€296,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Недвижимость с Видом на Море в Роскошном Комплексе в Гирне на Кипре Гирне (Кирения) известен…
€139,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Квартиры Близко к Морю в Престижном Районе в Алсанджаке, Гирне Гирне – развитый и уникальный…
€255,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 8/8
Квартиры с Уникальным Видом на Горы и Море в Гирне на Северном Кипре Квартиры находятся в Ги…
€261,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Благоустроенном Комплексе на Первой Береговой Линии на Северном Кипре, Газиверен …
€122,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Квартиры в Стильном Элитном Комплексе в Гирне на Северном Кипре Стильные апартаменты находят…
€162,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 4/4
Стильные Квартиры с Видом на Море в Центре Гирне на Северном Кипре Гирне, один из самых разв…
€354,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Алсанджаке, Гирне Город Гирне расположен на сев…
€186,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 14/14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа на Северном Кипре, Газив…
€131,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
Квартиры с перспективой высокого дохода от сдачи в аренду в центре Гирне на Северном Кипре Н…
€342,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5/5
Квартиры с перспективой высокого дохода от сдачи в аренду в центре Гирне на Северном Кипре Н…
€319,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
Квартиры с перспективой высокого дохода от сдачи в аренду в центре Гирне на Северном Кипре Н…
€197,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 2/2
Квартиры на Северном Кипре в Лапте, в Комплексе для Комфортной Жизни Апартаменты с видом на …
€389,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
Квартиры на Северном Кипре в Лапте, в Комплексе для Комфортной Жизни Апартаменты с видом на …
€296,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 3/3
Двухуровневая Квартира 2+1 После Ремонта в Газиверене на Северном Кипре Регион Гюзельюрт на …
€90,000
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные апартаменты с панорамным видом на море в Эсентепе, Северный Кипр Почему вам …
€180,128

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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