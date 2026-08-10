Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Кирения
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Бассейн

Пентхаусы с бассейном в Кирении, Северный Кипр

;
Кирения
5
Girne Belediyesi
105
Catalkoy Esentepe Belediyesi
22
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
8
Показать больше
Пентхаус Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Пентхаус 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Habitat — гармония природы и современного комфорта 🌿 Продаётся 1+1 Duplex Penthouse в нов…
$209,126
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Этаж 2
Панорамный вид на море и горы. Абсолютная приватность. Высокий уровень исполнения. 🌊⛰️ Ре…
$546,337
НДС
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 3
Пентхаус с частным бассейном и видом на море • 1 линия • Эсентепе, Северный Кипр ПРОДАЖА …
$346,750
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Пентхаус 2+1 с террасой и BBQ в Turtle Bay Village 🌴🌊 Предлагается к продаже квартира в о…
$178,678
НДС
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Люкс Пентхаус 2+1 с видом на море Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрдж…
$306,368
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$190,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти