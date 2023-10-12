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Пентхаусы с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
30
Agios Epiktitos
3
Пентхаус В архив
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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Люкс Пентхаус 2+1 с видом на море Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрдж…
€288,390

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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