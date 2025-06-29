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Квартиры с бассейном в Gecitkale Serdarli Belediyesi, Северный Кипр

Витсада
8
Псиллатос
3
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1 объект найдено
Квартира в Лефконико, Северный Кипр
Квартира
Лефконико, Северный Кипр
Площадь 36 м²
Мы рады объявить о старте продаж квартир в уникальном жилом комплексе, расположенном в очаро…
$59,315
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Hayat
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Типы недвижимости в Gecitkale Serdarli Belediyesi

однокомнатные

Параметры недвижимости в Gecitkale Serdarli Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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