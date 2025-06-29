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Квартиры с садом в Gecitkale Serdarli Belediyesi, Северный Кипр

Витсада
8
Псиллатос
3
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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Уникальная резиденция с бассейном, бизнес-центром и парком, Татлысу, Северный Кипр Резиденц…
$162,430
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Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 24
Современная резиденция с садом и бассейнами в 300 метрах от моря, Боаз, Северный Кипр Резид…
$140,022
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Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и коворкингом в 250 метрах от моря, Эсентепе, Севе…
$127,477
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Типы недвижимости в Gecitkale Serdarli Belediyesi

однокомнатные

Параметры недвижимости в Gecitkale Serdarli Belediyesi, Северный Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
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