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Квартиры с видом на море в Gecitkale Serdarli Belediyesi, Северный Кипр

Витсада
8
Псиллатос
3
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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами, пляжным клубом и спа на первой линии у моря, Эсентепе, Северн…
$189,983
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Квартира 2 комнаты в Витсада, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха в живописном районе, Алсанджак, Северный Кипр …
$239,434
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Квартира 1 комната в Мелунта, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Мелунта, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Статус: квартира  Количество комнат: 1 (1+1) Общая площадь: 60кв.м Балкон: терраса …
$159,181
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и коворкингом в 250 метрах от моря, Эсентепе, Севе…
$127,477
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Типы недвижимости в Gecitkale Serdarli Belediyesi

однокомнатные

Параметры недвижимости в Gecitkale Serdarli Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
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