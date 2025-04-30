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Таунхаусы с видом на горы в Gazimagusa District, Северный Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Таунхаус 5 комнат
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 3
Танхаус в 3 этажа, большая гостинная объединенная с кухней, 3 спальни, 2 санузла, терраса…
$290,632
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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