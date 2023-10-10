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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Фамагуста
Жильё с видом на море в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Искеле (Трикомо)
76
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103 объекта найдено
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Квартира со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Новая глава жизниРЕЗИДЕНЦИЯ ЖИЗНИ Резиденция Riverside Life предлагает вам возможность откры…
€161,990
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
65 м²
Комплекс, в котором расположена эта уютная квартира является самым развитым в плане инфраст…
€155,293
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
67 м²
Роскошный комплекс с удобствами отеля будет построен к Июню 2026 года в Искеле рядом с пля…
€129,546
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
40 м²
Лонг бич – это самое популярное место среди туристов , так как пляж длиной в несколько кил…
€103,798
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
145 м²
14/14
For Sale: Luxurious 3+1 Penthouse with Stunning Sea Views in an Elite Complex! Features: …
€430,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
167 м²
Боаз расположен в юго-восточной части острова по дороге от Фамагусты на Карпас. Это красив…
€421,429
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
176 м²
Комфортный и современный комплекс из 24 вилл с частными бассейнами будет построен прямо нап…
€519,570
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
206 м²
Комфортная вилла 206 м² с собственным участком земли 334 м² в небольшом комплексе в Боазе.…
€576,145
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
185 м²
Уютный таунхаус 185 м² с собственным участком земли 285 м² в небольшом комплексе в Боазе. К…
€456,067
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
210 м²
2
Современная вилла 3+1 (210 м²) c собственным участком земли 420 м², с террасой на крыше 85…
€438,748
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
125 м²
Новый комплекс в Татлысу. Поселок Татлысу находится в 30 минутах езды от центра Кирении…
€686,987
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
293 м²
2
Представляем Вашему вниманию 5-комнатную виллу 293 м² с собственным участком земли 400 м² …
€571,527
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
219 м²
2
Представляем Вашему вниманию 4-комнатную виллу 219 м² с собственным участком земли 300 м² …
€488,973
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
200 м²
1
4-комнатное бунгало 200 м² с собственным участком земли 400 м² в 1 километре от моря. Компл…
€476,272
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, у моря, с vid na more
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
390 м²
Роскошная вилла 3+2( 390 м²) с бассейном 45 м² и собственным садом 150 м². Также для удобст…
€1,44 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
280 м²
2
Строительство комплекса, состоящего из 28 отдельно стоящих вилл, начнется в Июле 2023года..…
€565,754
Рекомендовать
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
51 м²
1/11
Студия в доме Alexius, 51 кв.м, балкон 8.2 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная …
€140,901
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
140 м²
11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь от 140 кв.м до 168 кв.м, балкон от 32 кв.м до…
€417,236
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
4
4
198 м²
11/11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь 198 кв.м, балкон 40 кв.м, 4 спальни, 4 туалет…
€590,092
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
79 м²
11
Апартаменты с двумя спальнями (2+1), общая площадь 79 кв.м + балкон/терраса 15 кв.м. Срок с…
€168,168
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
10
1-комнатная квартира со спектральным видом на море расположена в большом и современном жилом…
€147,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
49 м²
2
Квартиры в Комплексе с Особой Концепцией Рядом с Пляжем в Кючюкэренкой, Кипр Северный Кипр –…
€128,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
151 м²
2/2
Квартиры в Комплексе с Особой Концепцией Рядом с Пляжем в Кючюкэренкой, Кипр Северный Кипр –…
€330,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
73 м²
2
Новые Квартиры у Моря в Газимагусе, Татлысу Городок Татлысу в пригороде Газимагусы, располож…
€220,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
142 м²
2/2
Новые Квартиры у Моря в Газимагусе, Татлысу Городок Татлысу в пригороде Газимагусы, располож…
€304,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
100 м²
2/2
Новые Квартиры у Моря в Газимагусе, Татлысу Городок Татлысу в пригороде Газимагусы, располож…
€388,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
134 м²
2
Новые Квартиры у Моря в Газимагусе, Татлысу Городок Татлысу в пригороде Газимагусы, располож…
€538,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
195 м²
2/2
Роскошные Бунгало с Видом на Море и Горы в Татлысу, Газимагуса Роскошные бунгало расположены…
€869,000
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Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
93 м²
1/2
Студии и Двухуровневые Квартиры с Современным Дизайном вТатлысу, Газимагуса Роскошные апарта…
€209,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
49 м²
1/2
Студии и Двухуровневые Квартиры с Современным Дизайном вТатлысу, Газимагуса Роскошные апарта…
€138,000
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Типы недвижимости в Фамагуста
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Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
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