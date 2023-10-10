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Жильё с видом на море в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

Искеле (Трикомо)
76
103 объекта найдено
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Новая глава жизниРЕЗИДЕНЦИЯ ЖИЗНИ Резиденция Riverside Life предлагает вам возможность откры…
€161,990
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Комплекс, в котором расположена эта уютная квартира является самым развитым в плане инфраст…
€155,293
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Роскошный комплекс с удобствами отеля будет построен к Июню 2026 года в Искеле рядом с пля…
€129,546
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой в Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Лонг бич – это самое популярное место среди туристов , так как пляж длиной в несколько кил…
€103,798
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 14/14
For Sale: Luxurious 3+1 Penthouse with Stunning Sea Views in an Elite Complex! Features: …
€430,000
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Боаз расположен в юго-восточной части острова по дороге от Фамагусты на Карпас. Это красив…
€421,429
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Комфортный и современный комплекс из 24 вилл с частными бассейнами будет построен прямо нап…
€519,570
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Комфортная вилла 206 м² с собственным участком земли 334 м² в небольшом комплексе в Боазе.…
€576,145
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Уютный таунхаус 185 м² с собственным участком земли 285 м² в небольшом комплексе в Боазе. К…
€456,067
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Современная вилла 3+1 (210 м²) c собственным участком земли 420 м², с террасой на крыше 85…
€438,748
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новый комплекс в Татлысу. Поселок Татлысу находится в 30 минутах езды от центра Кирении…
€686,987
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию 5-комнатную виллу 293 м² с собственным участком земли 400 м² …
€571,527
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию 4-комнатную виллу 219 м² с собственным участком земли 300 м² …
€488,973
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
4-комнатное бунгало 200 м² с собственным участком земли 400 м² в 1 километре от моря. Компл…
€476,272
Вилла 3 спальни с садом, у моря, с vid na more в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с садом, у моря, с vid na more
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Роскошная вилла 3+2( 390 м²) с бассейном 45 м² и собственным садом 150 м². Также для удобст…
€1,44 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Строительство комплекса, состоящего из 28 отдельно стоящих вилл, начнется в Июле 2023года..…
€565,754
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/11
Студия в доме Alexius, 51 кв.м, балкон 8.2 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная …
€140,901
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь от 140 кв.м до 168 кв.м, балкон от 32 кв.м до…
€417,236
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Этаж 11/11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь 198 кв.м, балкон 40 кв.м, 4 спальни, 4 туалет…
€590,092
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 11
Апартаменты с двумя спальнями (2+1), общая площадь 79 кв.м  + балкон/терраса 15 кв.м. Срок с…
€168,168
Квартира 1 спальня с видом на море в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с видом на море
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 10
1-комнатная квартира со спектральным видом на море расположена в большом и современном жилом…
€147,000
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Комплексе с Особой Концепцией Рядом с Пляжем в Кючюкэренкой, Кипр Северный Кипр –…
€128,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Комплексе с Особой Концепцией Рядом с Пляжем в Кючюкэренкой, Кипр Северный Кипр –…
€330,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Новые Квартиры у Моря в Газимагусе, Татлысу Городок Татлысу в пригороде Газимагусы, располож…
€220,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 2/2
Новые Квартиры у Моря в Газимагусе, Татлысу Городок Татлысу в пригороде Газимагусы, располож…
€304,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Новые Квартиры у Моря в Газимагусе, Татлысу Городок Татлысу в пригороде Газимагусы, располож…
€388,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Новые Квартиры у Моря в Газимагусе, Татлысу Городок Татлысу в пригороде Газимагусы, располож…
€538,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Этаж 2/2
Роскошные Бунгало с Видом на Море и Горы в Татлысу, Газимагуса Роскошные бунгало расположены…
€869,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Студии и Двухуровневые Квартиры с Современным Дизайном вТатлысу, Газимагуса Роскошные апарта…
€209,000
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Студии и Двухуровневые Квартиры с Современным Дизайном вТатлысу, Газимагуса Роскошные апарта…
€138,000

Типы недвижимости в Фамагуста

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Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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