Рейтинг самых популярных стран и городов в TikTok в 2023 году
19.06.2023 18:25
Компания Bounce рейтинг самых просматриваемых стран и городов в TikTok в 2023 году. Эксперты проводили исследование на основе общего числа просмотров хештегов, связанных с названиями государство и городов. Всего в список для анализа вошли 193 страны.
Самые просматриваемые страны в TikTok:
- США — 357,4 млрд. просмотров.
- Мексика — 348,9 млрд. просмотров.
- Аргентина — 217,0 млрд. просмотров.
- Соединенное Королевство — 207,4 млрд. просмотров.
- Чили — 181,0 млрд. просмотров.
- Колумбия — 166,9 млрд. просмотров.
- Пакистан — 146,2 млрд. просмотров.
- Перу — 132,6 млрд. просмотров.
- Индонезия — 115,4 млрд. просмотров.
- Франция — 109, 8 млрд. просмотров.
Самые просматриваемые города в TikTok:
- Дубай (ОАЭ) — 140,0 млрд. просмотров.
- Нью-Йорк (США)— 101,8 млрд. просмотров.
- Лондон (Соединенное Королевство) — 72,8 млрд. просмотров.
- Париж (Франция) — 68,0 млрд. просмотров.
- Стамбул (Турция) — 55,4 млрд. просмотров.
- Майами (США) — 48,1 млрд. просмотров.
- Лос-Анджелес (США) — 36,1 млрд. просмотров.
- Мадрид — 34,7 млрд. просмотров.
- Бали (Индонезия) — 32,6 млрд. просмотров.
- Чикаго (США) — 32,3 млрд. просмотров.