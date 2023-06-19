Рейтинг самых популярных стран и городов в TikTok в 2023 году

Компания Bounce опубликовала рейтинг самых просматриваемых стран и городов в TikTok в 2023 году. Эксперты проводили исследование на основе общего числа просмотров хештегов, связанных с названиями государство и городов. Всего в список для анализа вошли 193 страны.

Самые просматриваемые страны в TikTok:

США — 357,4 млрд. просмотров.

Мексика — 348,9 млрд. просмотров.

Аргентина — 217,0 млрд. просмотров.

Соединенное Королевство — 207,4 млрд. просмотров.

Чили — 181,0 млрд. просмотров.

Колумбия — 166,9 млрд. просмотров.

Пакистан — 146,2 млрд. просмотров.

Перу — 132,6 млрд. просмотров.

Индонезия — 115,4 млрд. просмотров.

Франция — 109, 8 млрд. просмотров.

Самые просматриваемые города в TikTok: