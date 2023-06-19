Компания Bounce опубликовала рейтинг самых просматриваемых стран и городов в TikTok в 2023 году. Эксперты проводили исследование на основе общего числа просмотров хештегов, связанных с названиями государство и городов. Всего в список для анализа вошли 193 страны. 

Самые просматриваемые страны в TikTok:

  • США — 357,4 млрд. просмотров. 
  • Мексика — 348,9 млрд. просмотров. 
  • Аргентина — 217,0 млрд. просмотров. 
  • Соединенное Королевство — 207,4 млрд. просмотров. 
  • Чили — 181,0 млрд. просмотров. 
  • Колумбия — 166,9 млрд. просмотров. 
  • Пакистан — 146,2 млрд. просмотров. 
  • Перу — 132,6 млрд. просмотров. 
  • Индонезия — 115,4 млрд. просмотров. 
  • Франция — 109, 8 млрд. просмотров. 

Самые просматриваемые города в TikTok:

  • Дубай (ОАЭ) — 140,0 млрд. просмотров. 
  • Нью-Йорк (США)— 101,8 млрд. просмотров. 
  • Лондон (Соединенное Королевство) — 72,8 млрд. просмотров. 
  • Париж (Франция) — 68,0 млрд. просмотров. 
  • Стамбул (Турция) — 55,4 млрд. просмотров. 
  • Майами (США) — 48,1 млрд. просмотров. 
  • Лос-Анджелес (США) — 36,1 млрд. просмотров. 
  • Мадрид — 34,7 млрд. просмотров. 
  • Бали (Индонезия) — 32,6 млрд. просмотров. 
  • Чикаго (США) — 32,3 млрд. просмотров. 