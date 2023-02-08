Где встретить день Святого Валентина? Топ самых романтичных мест в мире

Мир полон романтических мест, и все их сложно уместить в одном тексте. Поэтому мы выбрали самые-самые, куда вы можете отправиться со своей второй половинкой как в день Святого Валентина, так и в любое другое время.

Совсем скоро, 14 февраля, все влюбленные в мире будут встречать великий праздник любви и романтики — День Святого Валентина. А что может быть лучше, чем встретить это день в каком-нибудь романтичном уголке мира? Мы подготовили список самых романтичных мест в мире для влюбленных, от городов до островов. Так что берите своего любимого человека и отправляйтесь в чудесное путешествие.

САМЫЕ РОМАНТИЧНЫЕ ГОРОДА

Венеция, Италия

Топ мест для влюбленных невозможно представить без Венеции, которая является буквально воплощением романтики. За каждым углом здесь красота, перед глазами — бесконечные узкие каналы, мосты и архитектура эпохи Возрождения.

Чем заняться: прогуляться по площади Сан-Марко, подняться на вершину колокольни, пройтись по мосту Риальто, вдохновиться готическими достопримечательностями, отправиться в регион стеклодувов на острове Мурано. Ну и главный здешний атрибут романтики, без которого не обойтись, — это, конечно, поездка на гондоле.

Киото, Япония

Если вы ищете японский город для романтики, Киото — лучший вариант. В последние годы, кстати, это стало очень популярным местом для того, чтобы предложить своей половинке руку и сердце. Киото полон буддийских храмов, синтоистских святынь, традиционных рёканов и величественных садов. Ну и безусловно, горный пейзаж этого города никого не оставит равнодушным.

Чем заняться: пройтись по Философской тропе, пофотографироваться в бамбуковой роще, съездить в буддистский храм Кинкаку-дзи (его еще называют Золотой павильон). Если хотите застать период цветения сакуры, то приезжайте в Киото с 15 марта по 15 апреля.

Ушуая, Аргентина

Если вы всегда хотели отправиться с любимым человеком на край света, то город Ушуая — это тот самый вариант. Это самый южный город в мире, который находится на архипелаге Огненная Земля в Аргентине.

Чем заняться: посетить маяк Лэс Эклайрерс, совершить подъем к леднику Мартиаль, отправиться в круиз в Антарктиду, посетить заповедник Йекапасела и увидеть колонии пингвинов; попробовать Королевского краба.

Севилья, Испания

Испанский город Севилья сразу же погрузит вас в сказочную атмосферу с потрясающей архитектурой и улочками, полными апельсиновых деревьев.

Чем заняться: посмотреть на Севилью со смотровой площадки башни Хиральда, прогуляться по парку Марии-Луизы, заехать в самый богемный район города с роскошными домиками — Баррио-де-Санта-Крус, посетить шоу фламенко в специальных залах «таблао», побывать в старинной арене для корриды, Маэстранса.

Рейкьявик, Исландия

Самая северная столица планеты, Рейкьявик, влюбит в себя любого. От термальных источников до футуристических зданий — все это располагает к незабываемому времяпрепровождению и стократному признанию в любви своей половинке.

Чем заняться: отдохнуть в одном из термальных источников или бассейнов города, прогуляться по самой старинной улице Рейкьявика, Лейгавегур; увидеть скульптуру Sun Voyager (солнечный странник); познакомиться с башней «Представьте себе мир», дизайн которой разработала жена Джона Леннона, Йоко Оно.

Тулум, Мексика

Тулум — это райский мексиканский курорт на побережье Карибского моря. Здешние золотые пляжи и яркое лазурное море буквально притягивают влюбленные пары со всех уголков света.

Чем заняться: осмотреть руины древних построек майя, прогуляться по тропическим лесам, покататься на тарзанках, посмотреть на гнезда морских черепах, увидеть Храм ветров — это храм-барометр, построенный прямо на скале.

Удайпур, Индия

Больше всего романтики в Индии вы найдете в городе Удайпур, который привлекает своей королевской грацией, красивыми озерами и необыкновенно вкусной едой.

Чем заняться: посетить городской дворец Удайпура, погулять по саду Сахелион Ги Бари и полюбоваться его роскошными фонтанами, встретить закат на озере Пичола, сходить в Музей Ахап и солнечную обсерваторию Удайпура.

Париж, Франция

Да, банально, но делать подборку самых романтичных мест мира и не включить туда Париж, будет, пожалуй, непростительной ошибкой. Тем более, что Париж так и называют — город Любви.

Чем заняться: совершить прогулку по Сене, выпить бокал вина в одном из баров на крыше Парижа, пройтись по Мосту Искусств, посетить центр Помпиду и музей Пикассо, и, конечно, запечатлеть себя на фоне Эйфелевой башни.

САМЫЕ РОМАНТИЧНЫЕ ОСТРОВА

Бора-Бора, Французская Полинезия

Бора-Бора — это максимально изолированный остров во Французской Полинезии, где вы сможете провести время безмятежно и спокойно. Остров считается идеальным местом для медового месяца и, в целом, желанным местом для влюбленных.

Местные атрибуты романтики: чистейшие пляжи, подводное плавание, любование бесконечными видами океана, вид на гору Отеману, надводные бунгало, расположенные над бирюзовыми лагунами.

Санторини, Греция

Санторини — один из самых красивых греческих островов с невероятными видами и закатами. Да, придется проделать немалый путь, чтобы сюда добраться, но это того стоит.

Местные атрибуты романтики: дома с голубыми куполами, лазурное Эгейское море, зубчатые скалы, очаровательные закаты.

Остров Скай, Шотландия

Остров Скай соединен автомобильным мостом с западным побережьем Шотландии и предлагает один из самых впечатляющих горных и прибрежных пейзажей в стране и в мире.

Местные атрибуты романтики: фентезийный пейзаж и захватывающие дух закаты, сказочные море и бассейны, осмотр великолепного замка Данвеган, дегустация виски на винокурне Talisker.

Остров Гамильтон, Австралия

Небольшой островок Гамильтон (5 км²) находится в 12 километрах от побережья австралийского штата Квинсленд. Белый песок, зеленые пальмы и коралловый риф позволяют назвать это место поистине райским уголком.

Местные атрибуты романтики: субэкваториальная природа, путешествия на катамаране к Большому Барьерному рифу, гонки на багги, подводное плавание, ослепитильно белый пляж «Уайтхевен» с песком, состоящим на 98% из кварца.

Бали, Индонезия

Бали — остров, объединяющий в себе все необходимые ингредиенты для романтического отдыха. Это волшебное, духовное место, которому, несмотря на популярность, удается сохранить свою самобытность и культуру.

Местные атрибуты романтики: нетронутые пляжи, зеленые тропические пейзажи, горные утесы; коралловые рифы, мшистые джунгли и изумрудно-зеленые рисовые поля.