Кипр – остров в восточной части Средиземноморья с благоприятным климатом и прекрасными песчаными пляжами. Он является частью ЕС и Британского Содружества – Еврозоны, является членом Всемирной торговой организации и Всемирного Банка. Здесь очень лояльные налоговые выплаты, ВВП острова при этом постоянно увеличивается. Для многих путешественников иметь недвижимость на Кипре – мечта, которую сложно воплотить в жизнь.

При желании купить апартаменты на Кипре инвесторам придется заплатить налог на оформление объекта, однако он значительно ниже от аналогичного в соседних странах. Если рассматривать вариант новостройки, то налоговый сбор составит около 5%. В случае, когда речь идет о покупке дома или квартиры на вторичном рынке, НДС не взимается вовсе. Однако здесь нужно будет оплатить переход права собственности – от 1,5% до 4% от оценочной стоимости жилья.

Стоимость 1 квадратного метра на Кипре варьируется от 1300 до 2500 евро. Здесь, как и везде, свое влияние оказывает расположение объекта недвижимости, год постройки и состояние.

Типы владения недвижимостью на Кипре

регистрация нового владельца;

владение акциями компании, которая владеет недвижимостью;

долгосрочная аренда (сроком более 33 лет);

создание траста, который будет связан с покупкой недвижимости иностранцем.

Этапы покупки недвижимости

Первое, с чего нужно начать покупателю недвижимости на Кипре, – открытие счета в банке. Далее нужно выбрать объект недвижимости. Для этого потенциальные покупатели апартаментов прибегают к услугам агентств недвижимости. Однако здесь очень важно со всей ответственностью подойти к выбору риэлтерской компании. Лучше всего, если это будет специалисты, которых могут порекомендовать знакомые. При этом многие риэлторы сотрудничают с банками, и можно прямо в агентстве оформить заявку для получения кредита на покупку интересующего дома или квартиры.

После того, как покупатель нашел понравившийся ему объект недвижимости, ему следует заключить предварительный договор с продавцом и внести первоначальный взнос в качестве задатка. За время, пока квартира или дом зарезервированы (около 1-2 месяцев), опытные юристы проверяют объект недвижимости. Если все хорошо, то со стороны продавца должен быть оформлен Сертификат об отсутствии задолженностей.

После всех проверок заключается договор купли-продажи. При этом изначально договор будет заключен на английском языке, но обе стороны могут попросить продублировать договор на греческом языке, если потребуется. То же самое касается и валюты, в которой будет произведен расчет. Цена может быть указана в долларах, фунтах стерлингах или кипрской валюте – евро.

Следующим этапом является перерегистрация права собственности. Если речь идет о покупке недвижимости иностранцем, то после проведения окончательных расчетов, юрист, представляющий интересы покупателя, должен предоставить все необходимые документы в Кабинет Министров. Там будет выдано уже окончательное разрешение на владение недвижимостью на Кипре.

Ипотечные условия банков и требования к заемщикам

В качестве варианта покупки квартиры на острове можно рассматривать ипотечное кредитование. В целом ипотека здесь практически ничем не отличается от аналогичных вариантов приобретения недвижимости в других странах. Однако стоит знать о некоторых нюансах ипотечного кредитования именно здесь.

Ипотеку для приобретения недвижимости готовы предоставить практически все коммерческие банки Кипра. У каждого своя процентная ставка, максимальная сумма займа и срок.

Первое, на что обращают внимание банки при рассмотрении заявки на ипотеку, – количество собственных средств, которые готов внести заявитель. Если покупатель готов оплатить около 50% от стоимости жилья, то шанс одобрения кредита на покупку недвижимости стоимостью от 150 тысяч до 1 млн. евро очень высок. При этом, минимальная сумма займа составляет 75 тысяч евро, а максимальная может достигать 500 тысяч евро. Что интересно, сумма кредитования должна полностью соответствовать финансовым возможностям заявителя. Банк будет отслеживать, какую долю от дохода кредитополучателя будут составлять ежемесячные выплаты – не более 33%.

Ставки по кредитам на недвижимость на Кипре плавающие. В основном размер процентной ставки колеблется в районе 3-5% годовых. Срок кредитования может быть разный и зависит от банка, в котором оформляется ипотека, – от 10 до 40 лет. Однако есть требования банков к возрасту клиента – он должен быть не моложе 18 лет и не старше 65 лет.

Необходимые документы

Вот перечень документов, необходимых для предоставления в банк:

паспорт и заполненная анкета с личными данными;

подтверждение дохода заявителя (подтверждение от работодателя, налоговая декларация, справки из банков, данные обо всех иных источниках дохода);

договор купли-продажи недвижимости (при этом, если часть суммы за квартиру была уже внесена, нужно предоставить соответствующий документ в банк);

справка об оценке объекта недвижимости (оформляется на Кипре за дополнительную плату);

информация о наличии в собственности других объектов недвижимости – они будут рассмотрены в качестве залога погашения кредита;

если кредитополучатель – индивидуальный предприниматель, то все доходы должны быть проинспектированы и заверены независимой бухгалтерской фирмой.

Кроме того, помимо указанного пакета документов, банк оставляет за собой право потребовать какие-либо еще дополнительные сведения. Также одним из обязательных условий кредитования является наличие счета именно в этом банке. При выполнении всех условий заявка рассматривается в течение 1-2 месяцев, и только затем последует оформление ипотечного кредита.

Дополнительные нюансы

Однако следует знать, что получение кредита на приобретение недвижимости на Кипре несет за собой дополнительные расходы. Первое, за что придется заплатить, – оформление и выдача кредита. Единоразовая выплата составит от 150 до 500 евро (в зависимости от банка). Помимо этого, нужно будет оплатить обязательный сбор банку в размере 1% от суммы кредита. Примерно столько же составляет и гербовый сбор – налог государству за оформление сделки. К единовременным выплатам также можно отнести оценку недвижимости (около 250 евро), оформление необходимых документов (100 евро).

Следующая статья расходов – страхование объекта недвижимости и жизни заявителя. Ежегодная оплата может составить от 500 до 2000 евро. Здесь свою роль играют множество факторов, один из которых – сумма долга. Поэтому чем меньше долг – тем меньше сумма ежегодного страхования.

Ипотека на Кипре для россиян и других иностранцев

Россиянин перед покупкой недвижимости на Кипре должен знать, что здесь есть некоторые особенности. Например, речь идет о собственных условиях для приобретения недвижимости людьми из стран, не входящих в ЕС (граждане ЕС могут приобретать недвижимость на Кипре без каких-либо дополнительных условий и ограничений).

Граждане стран третьего мира перед приобретением недвижимости должны получить разрешение Совета Министров. По сути это просто формальность, чиновники просто проверят, нет ли у покупателя проблем с законом и есть ли у него во владении какая-либо другая недвижимость на Кипре. Это необходимо, т.к. иностранец (в том числе из стран ЕС) может приобрести на свое имя только 1 объект недвижимости. Если речь идет о земельном участке, то его размер не должен превышать 40 соток.

При этом дополнительным бонусом владения недвижимости на Кипре является многократная национальная виза (не путать с шенгенской). Она дает право посетить страну на срок до 90 дней за полгода. При покупке объекта недвижимости стоимостью от 300 тысяч евро, государство готово предоставить ПМЖ, а через 7 лет – гражданство.