В преддверии новогодних праздников все чаще хочется оказаться в уютном домике в окружении деревьев и, усевшись в кресле, растопить камин. Звучит, как сказка, но все это может стать реальностью в красивом деревянном доме в Финляндии. И вообще, особенно зимой кажется отличной идея купить дом в Финляндии.

Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью Нурмес, Финляндия €189,000 3 Количество комнат 1 ванных комнат 2 000 м² Количество этажей 2

В преддверии зимней сказки, дом Heidi (а именно так называет свой дом продавец) распахивает свои двери для тех, кто ждет настоящей финской красоты и комфорта. Современная финская бревенчатая постройка находится в непосредственной близости от Holiday Club Bomba, что довольно удобно с точки зрения инфраструктуры.

Деревянный дом окрашен в красный цвет, и от того он особенно празднично смотрится на зимних фото. Здесь так и веет духом финской зимы, а природные оттенки вокруг и уютный интерьер внутри создают атмосферу, наполненную теплом и умиротворением.

Но в этом доме можно жить не только зимой – весной или летом природа здесь не менее живописна. Коттедж расположен на берегу пятого по величине озера в Финляндии – озера Pielinen. По словам продавца, в доме отлично смогут проживать от 4 до 6 человек, но это место может стать пристанищем и для уединенного отдыха.

Кухня, оборудованная по последнему слову техники, где вы найдете все необходимое: от духовки и посудомоечной машины до автоматической кофеварки, наполняющей дом неповторимым ароматом. Вечера можно провести в уюте гостиной с современным телевизором или на террасе и балконе, наслаждаясь солнцем весь день. В доме, конечно, есть камин-печка.

Обрамленный финскими лесами, дом Heidi приглашает к активному отдыху от походов до гольфа. Неподалеку организуются мероприятия летом и зимой, предоставляя разнообразные развлечения для гостей. Если же хочется уединения, то после насыщенного дня вы сможете расслабиться в сауне, наслаждаясь теплом и ароматами леса.

House Heidi – красивый дом в Финляндии, где можно создать воспоминания на всю жизнь.