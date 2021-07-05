Обнародован рейтинг городов с наиболее существенным ростом цен на недвижимость. Москва и Санкт-Петербург в первой десятке

Консалтинговое агентство Knight Frank опубликовало рейтинг, куда вошли 150 городов мира, проанализированных на показатели стоимости жилья. По итогам первых трех месяцев текущего года лидирующие строчки по росту цен в нем заняли два турецких мегаполиса — Измир и Анкара, а также новозеландская столица Веллингтон. Стоимость недвижимости в этих городах возросла на 33,9%, 30,3% и 30,1% за год соответственно. Москва оказалась на седьмой позиции с увеличением расценок на 22,4%. Далее расположился Санкт-Петербург, потерявший за год две строчки в рейтинге (положительная динамика составила 22,1% за первый квартал этого года).

В среднем стоимость «квадрата» за год в 150 изученных городах увеличилась на 7,4%. Прирост цен был установлен в 128 из них. Двузначное увеличение показателей зафиксировано в 29% городов.

Полностью ТОП-5 городов, в которых наблюдается наиболее резкий скачок стоимости жилья, выглядит следующим образом:

Измир Анкара Веллингтон Стамбул Сеул

Рейтинг составлялся на основе официальных статистических данных. Специалистами подсчитывался индекс роста стоимости жилья с учетом изменений цен на недвижимость в местной валюте во всех сегментах рынка 150 городов мира.

Особенности рейтинга

При составлении ТОПа эксперты выявили ряд примечательных фактов:

По итогам первых трех месяцев этого года наиболее стремительный прирост цен на недвижимость был выявлен в Турции и Новой Зеландии. Так, Измиру за год удалось перебраться с третьей (16,3%) на первую строчку (33,9%), Анкаре — с четвертой (14,8%) на вторую (30,3%), а Веллингтону — с 32-й (7,6%) на третью (30,1%).

В течение года Москва поднялась в списке больше чем на 130 позиций, переместившись со 143-го места в первые три месяца прошлого года на седьмое в этом за аналогичный период времени.

Динамика увеличения стоимости недвижимости в Санкт-Петербурге немного уменьшилась. За последние три месяца прошлого года прирост цен составлял 25,4% (пятая строчка), а за тот же период 2021 — 22,1% (восьмая позиция).

Стоимость «квадратов» в 150 исследованных городах растет наиболее стремительными темпами с 2007 года. Примечательно, что 43 из них показывают годовое увеличение цен более чем на 10%. Тем не менее, подобная тенденция складывается не везде — в 22 крупных мегаполисах стоимость недвижимости идет на спад, к примеру, в некоторых испанских и итальянских городах.

В азиатских мегаполисах теперь не наблюдается значительное увеличение цен, которое было свойственно для них прежде. Так, в Пекине стоимость жилья по итогам первых трех месяцев текущего года возросла всего на 3,6%, а в Гонконге — на 2,2%.

Правительства Новой Зеландии, Китая, Южной Кореи, Ирландии и Канады предприняли решительные меры по сдерживанию цен на жилье в первые 6 месяцев этого года. Между тем, по-прежнему насущным остается вопрос, связанный с большим дефицитом жилья и низкими темпами строительства, которые наблюдаются во многих городах.

Экспертный прогноз

По мнению Марины Шалаевой, регионального управляющего департаментом иностранной недвижимости и частных инвестиций в агентстве Knight Frank, есть 3 фактора, которые могут поддерживать увеличение стоимости жилья в ближайшее время:

Желание со стороны покупателей приобрести объект по выгодной цене. В настоящее время инвесторы не только активно изучают местные и зарубежные рынки, но и регулярно вылетают на просмотры в те государства, где уже сняты ограничения на посещения. Интерес покупателей к невысоким тарифам по ипотеке — зарубежные инвесторы планируют воспользоваться выгодной опцией перед повышением расценок. Отложенный спрос, сформировавшийся у местных и иностранных покупателей на большинстве рынков. Несмотря на то, что сделки купли-продажи продолжили оформляться дистанционно, многие ультрахайнеты из России до сих пор находятся в ожидании полного открытия границ, чтобы в обычных условиях осмотреть заинтересовавшие объекты.

Наибольшим спросом на мировом рынке пользуется европейская недвижимость. В некоторых регионах, наоборот, покупательский интерес снизился. К примеру, число заявок на выдачу ипотечных займов для покупки жилья в США уменьшилось до показателей допандемийного периода. Ситуация на рынках, по мнению эксперта, в ближайшее время будет зависеть во многом от темпов вакцинации, новых ограничений и урезания мер фискальной политики.

Фото: Pexels