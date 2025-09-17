Ландшафт Кении разнообразен: здесь можно встретить гористые пейзажи с равнинными долинами и самое большое озеро Виктория. Большая часть страны лежит в глубине материка, но также есть и протяженная прибрежная линия с Индийским океаном.
Сейчас это один из локомотивов африканского экономического развития, благодаря чему желающих купить недвижимость в Кении от застройщика с каждым годом становится все больше.
Особенности новой недвижимости в Кении
Новостройки Кении проектируются с учетом местных климатических условий. При строительстве используют экологичные материалы, включая местный коралловый камень и энергоэффективные системы охлаждения, которые в местных климатических условиях среднегодовой температуры 25–30°C не бывают лишними.
Преимущества нового жилья в Кении:
- Адаптированные конструкции. Здания проектируют с высокими потолками, широкими окнами и вентиляционными системами для естественного охлаждения.
- Энергоэффективность. В строительстве широко используют солнечные панели и системы сбора дождевой воды для сокращение счетов по коммунальным платежам.
- Безопасность. Закрытые жилые комплексы с круглосуточной охраной и видеонаблюдением возводятся повсеместно, особенно в районах Килимани и Ньяли.
- Гибкость для инвесторов. Застройщики Кении дают рассрочку до 24 месяцев при покупке недвижимости на этапе котлована.
Стоимость нового жилья в Кении
Стоимость нового жилья в Кении на этапе строительства выгоднее на 15–25%. Например, в проекте Greenpark Estate в Ати-Ривер квартиры на стадии котлована стоят от $26,000. В Момбасе популярны апартаменты с видом на океан за $90,000+ за 80 кв.м. Для инвесторов привлекательна доходность от аренды: в Найроби она составляет 6–8% годовых, в Момбасе – до 10% за счет высокого туристического спроса.
Средние цены на новостройки в Кении:
|
Тип недвижимости
|
Средняя площадь (кв.м)
|
Средняя цена за кв.м (KES)
|Средняя цена за кв.м (USD)
|Студия
|30–50
|80,000–120,000
|619–930
|Квартира (2 спальни)
|60–100
|100,000–180,000
|775–1400
|Таунхаус
|120–200
|120,000–200,000
|930–1550
|Вилла
|150–300
|150,000–250,000
|1160–1930
Популярные районы Кении для приобретения недвижимости от застройщика
Найроби, как и следует столице, лидирует по числу новых проектов. В Килимани квартиры 60 кв.м. стоят от $60,000. Вестлендс популярен среди экспатов благодаря международным школам и офисам, с ценами от $1125 за кв.м.
Другие популярные города Кении:
- Момбаса (Ньяли). Прибрежный район, где сосредоточены проекты для туристов и инвесторов стоимостью от $75,000 и доходностью от аренды до 9% годовых.
- Ватаму. Курортный город с морским заповедником и белоснежными пляжами. Здесь в основном возводят виллы среднего класса стоимостью в $112,500 за 150 кв.м. Спрос на жилье растет на 10% ежегодно из-за притока туристов, что влечет за собой повышение цен.
- Ати-Ривер. Индустриальный пригород Найроби, где развиваются доступные жилые комплексы по цене $525 за кв.м.
- Малинди. Еще один прибрежный город, популярный среди европейских инвесторов. Основной спрос приходится на виллы с персональным бассейном и видом на океан за $150,000.