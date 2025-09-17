  1. Realting.com
  2. Кения

Продажа новостроек в Кении

Central Kenya
1
Kiambu
1
Ruiru
1
Gitothua ward
1
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Tatu City, Кения
от
$54,800
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Площадь 33–159 м²
4 объекта недвижимости 4
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu City. Здесь экзотика парков, лесов и кофейных плантаций встречается с современной архитектурой и инфраструктурой международного класса — идеальный баланс природы и городского комфорта. Уникальная локац…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.7
94,000
Квартира 2 комнаты
95.3
148,700
Квартира 3 комнаты
159.2
248,500
Студия
33.0
54,800
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
На карте

Ландшафт Кении разнообразен: здесь можно встретить гористые пейзажи с равнинными долинами и самое большое озеро Виктория. Большая часть страны лежит в глубине материка, но также есть и протяженная прибрежная линия с Индийским океаном.

Сейчас это один из локомотивов африканского экономического развития, благодаря чему желающих купить недвижимость в Кении от застройщика с каждым годом становится все больше.

Особенности новой недвижимости в Кении

Новостройки Кении проектируются с учетом местных климатических условий. При строительстве используют экологичные материалы, включая местный коралловый камень и энергоэффективные системы охлаждения, которые в местных климатических условиях среднегодовой температуры 25–30°C не бывают лишними.

Преимущества нового жилья в Кении:

  • Адаптированные конструкции. Здания проектируют с высокими потолками, широкими окнами и вентиляционными системами для естественного охлаждения.
  • Энергоэффективность. В строительстве широко используют солнечные панели и системы сбора дождевой воды для сокращение счетов по коммунальным платежам.
  • Безопасность. Закрытые жилые комплексы с круглосуточной охраной и видеонаблюдением возводятся повсеместно, особенно в районах Килимани и Ньяли.
  • Гибкость для инвесторов. Застройщики Кении дают рассрочку до 24 месяцев при покупке недвижимости на этапе котлована.

Стоимость нового жилья в Кении

Стоимость нового жилья в Кении на этапе строительства выгоднее на 15–25%. Например, в проекте Greenpark Estate в Ати-Ривер квартиры на стадии котлована стоят от $26,000. В Момбасе популярны апартаменты с видом на океан за $90,000+ за 80 кв.м. Для инвесторов привлекательна доходность от аренды: в Найроби она составляет 6–8% годовых, в Момбасе – до 10% за счет высокого туристического спроса.

Средние цены на новостройки в Кении:

Тип недвижимости

Средняя площадь (кв.м)

Средняя цена за кв.м (KES)

 Средняя цена за кв.м (USD)
Студия 30–50 80,000–120,000 619–930
Квартира (2 спальни) 60–100 100,000–180,000 775–1400
Таунхаус 120–200 120,000–200,000 930–1550
Вилла 150–300 150,000–250,000 1160–1930

Популярные районы Кении для приобретения недвижимости от застройщика

Найроби, как и следует столице, лидирует по числу новых проектов. В Килимани квартиры 60 кв.м. стоят от $60,000. Вестлендс популярен среди экспатов благодаря международным школам и офисам, с ценами от $1125 за кв.м.

Другие популярные города Кении:

  • Момбаса (Ньяли). Прибрежный район, где сосредоточены проекты для туристов и инвесторов стоимостью от $75,000 и доходностью от аренды до 9% годовых. 
  • Ватаму. Курортный город с морским заповедником и белоснежными пляжами. Здесь в основном возводят виллы среднего класса стоимостью в $112,500 за 150 кв.м. Спрос на жилье растет на 10% ежегодно из-за притока туристов, что влечет за собой повышение цен.
  • Ати-Ривер. Индустриальный пригород Найроби, где развиваются доступные жилые комплексы по цене $525 за кв.м.
  • Малинди. Еще один прибрежный город, популярный среди европейских инвесторов. Основной спрос приходится на виллы с персональным бассейном и видом на океан за $150,000.
Realting.com
Перейти