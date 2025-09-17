Ландшафт Кении разнообразен: здесь можно встретить гористые пейзажи с равнинными долинами и самое большое озеро Виктория. Большая часть страны лежит в глубине материка, но также есть и протяженная прибрежная линия с Индийским океаном.

Сейчас это один из локомотивов африканского экономического развития, благодаря чему желающих купить недвижимость в Кении от застройщика с каждым годом становится все больше.

Особенности новой недвижимости в Кении

Новостройки Кении проектируются с учетом местных климатических условий. При строительстве используют экологичные материалы, включая местный коралловый камень и энергоэффективные системы охлаждения, которые в местных климатических условиях среднегодовой температуры 25–30°C не бывают лишними.

Преимущества нового жилья в Кении:

Адаптированные конструкции. Здания проектируют с высокими потолками, широкими окнами и вентиляционными системами для естественного охлаждения.

Энергоэффективность. В строительстве широко используют солнечные панели и системы сбора дождевой воды для сокращение счетов по коммунальным платежам.

Безопасность. Закрытые жилые комплексы с круглосуточной охраной и видеонаблюдением возводятся повсеместно, особенно в районах Килимани и Ньяли.

Гибкость для инвесторов. Застройщики Кении дают рассрочку до 24 месяцев при покупке недвижимости на этапе котлована.

Стоимость нового жилья в Кении

Стоимость нового жилья в Кении на этапе строительства выгоднее на 15–25%. Например, в проекте Greenpark Estate в Ати-Ривер квартиры на стадии котлована стоят от $26,000. В Момбасе популярны апартаменты с видом на океан за $90,000+ за 80 кв.м. Для инвесторов привлекательна доходность от аренды: в Найроби она составляет 6–8% годовых, в Момбасе – до 10% за счет высокого туристического спроса.

Средние цены на новостройки в Кении:

Тип недвижимости Средняя площадь (кв.м) Средняя цена за кв.м (KES) Средняя цена за кв.м (USD) Студия 30–50 80,000–120,000 619–930 Квартира (2 спальни) 60–100 100,000–180,000 775–1400 Таунхаус 120–200 120,000–200,000 930–1550 Вилла 150–300 150,000–250,000 1160–1930

Популярные районы Кении для приобретения недвижимости от застройщика

Найроби, как и следует столице, лидирует по числу новых проектов. В Килимани квартиры 60 кв.м. стоят от $60,000. Вестлендс популярен среди экспатов благодаря международным школам и офисам, с ценами от $1125 за кв.м.

Другие популярные города Кении: