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Земельные участки в Кении

6 объектов найдено
Земельные участки в Haile Selassie Avenue, Кения
Земельные участки
Haile Selassie Avenue, Кения
DETAILS ONE ACRE COMMERCIAL PLOT FOR SALE HAILE SELASSIE AVENUE, NAIROBI ONE ACRE COMM…
€6,04 млн
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Земельные участки в Gombato, Кения
Земельные участки
Gombato, Кения
Площадь 9 290 м²
0.25 Acre land for sale in Galu Kinondo - second row This piece of land for sale in Galu …
€51,500
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Земельные участки в Gombato, Кения
Земельные участки
Gombato, Кения
Площадь 8 090 м²
2 Acres Land for sale in Ramisi Kinondo Scheme, 8.3 miles South of Ukunda Airstrip This p…
€23,500
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Земельные участки в Kinondo, Кения
Земельные участки
Kinondo, Кения
Площадь 18 581 м²
0.5 Acre Residential Land for sale in Diani 4th row The residential property for sale in …
€21,850
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Земельные участки в Kikambala, Кения
Земельные участки
Kikambala, Кения
Площадь 465 м²
0,125 га земли для продажи в Кикамбале рядом с отелем North Coast во втором ряду пляжа. Эти …
€14,500
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Земельные участки в Найроби, Кения
Земельные участки
Найроби, Кения
Karen Masai West Road Land Features An Enclave of Excellence: This prime parcel of lan…
€543,188
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