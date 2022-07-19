Как нерезидентам ЕС «перевезти» бизнес в Испанию или зарегистрировать там новый? Спросили у эксперта

В рейтинге «Ease of Doing Business» Испания занимает 3-е место в Европе по привлекательности для открытия своего дела. Немудрено, что в последнее время это одна из самых популярных стран для релокейта бизнеса или открытия собственной компании. Однако при всей привлекательности этот процесс, конечно, не лишен нюансов и подводных камней. Адвокат корпоративного и коммерческого отдела Giambrone & Partners Дагмара Марциняк рассказала журналисту Realting.com, как нерезидентам ЕС избежать неприятных ситуаций и что нужно сделать, чтобы старт бизнеса в этой солнечной стране был успешным.

«Чем меньше нужно инфраструктуры, тем проще пройдет релокейт вашего бизнеса»

— Дагмара, какие отрасли сейчас самые популярные для релокации бизнеса в Испанию?

— Из всех сфер бизнеса, которые выбирают релокацию сейчас, самые популярные те, которые не требуют создания большой инфраструктуры (офисов, складов и т.д.) Например, IT, консалтинговые компании и другие.

Все эти отрасли так популярны еще и из-за активно развивающегося технологического сектора страны — как и во всем мире, в Испании очень активно развивается IT-сектор. Например, в 2019 году оборот сектора ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) составил 120 миллиардов евро, что равно 3,8% ВВП Испании. И, по данным ICT Monitor, в период с июня 2020 года по июнь 2021 года IT-сектор вырос на 18,8%, восстановив свое допандемическое положение.

В Испании культивируется ценность цифровой бизнес-культуры и делается все возможное для развития соответствующей окружающей среды. Это создает прекрасные возможности для бизнеса.

— Чем ещё, кроме ведения бизнеса, привлекательна Испания в последнее время?

— Большинство наших клиентов одним из основных преимуществ Испании называет прекрасный климат. Однако красивейшая природа и солнечная погода практически круглый год — далеко не все бонусы этого уголка Пиренейского полуострова. Среди других, особенно манящих, аспектов:

Система здравоохранения, которая является более эффективной по сравнению со странами, откуда наши клиенты. Испания может похвастаться надежной государственной системой здравоохранения, а также доступным частным страхованием.

которая является более эффективной по сравнению со странами, откуда наши клиенты. Испания может похвастаться надежной государственной системой здравоохранения, а также доступным частным страхованием. Стратегически привлекательное место для торгового партнерства. Благодаря удачному расположению у Испании есть доступ не только к европейским рынкам, но и к рынкам Ближнего Востока и Северной Африки. Страна заключила соглашения по отсутствию двойного налогообложения почти со 100 странами.

Благодаря удачному расположению у Испании есть доступ не только к европейским рынкам, но и к рынкам Ближнего Востока и Северной Африки. Страна заключила соглашения по отсутствию двойного налогообложения почти со 100 странами. Международная транспортная инфраструктура. В Испании много аэропортов, предлагающих международные рейсы. Это облегчает сотрудникам и менеджерам компаний передвижения куда бы то ни было.

В Испании много аэропортов, предлагающих международные рейсы. Это облегчает сотрудникам и менеджерам компаний передвижения куда бы то ни было. Культурное наследие и кухня Испании, которые делают ее очень привлекательным местом для иностранных гостей.

которые делают ее очень привлекательным местом для иностранных гостей. Расположенность местного населения, которое привыкло к общению с иностранцами со всего мира и известно своей открытостью и дружелюбием.

которое привыкло к общению с иностранцами со всего мира и известно своей открытостью и дружелюбием. Испанский язык как иностранный кажется многим нашим клиентам более легким для изучения по сравнению с другими европейскими языками.

На самом деле, обо всех этих моментах можно рассказывать часами. Если кого-то интересует какой-то отдельный аспект — мы готовы ответить на все вопросы подробнее.

«Без этих документов зарегистрировать бизнес в Испании не получится»

— Как проходит процедура оформления бизнеса в Испании для нерезидентов ЕС? Из каких ключевых этапов состоит?

— Порядок действий зависит от того, по какому сценарию идем: переводим ли мы уже существующий бизнес из страны, не входящей в ЕС, или создаем новое предприятие в Испании.

Первый сценарий — трансфер уже существующего бизнеса:

Основной шаг здесь — получение и перевод всех официальных документов, касающихся бизнеса. Только при наличии полного пакета документов и их переводов можно начать процедуру регистрации бизнеса в Испании. На документах также нужно проставить апостиль — печать, удостоверяющую их подлинность и законность.

Второе — получение номера NIE (иностранного идентификационного номера) для лица или лиц, которые будут директорами компании.

Далее нужно зарезервировать название компании в Торговом реестре.

Затем открыть банковский счет для внесения первоначального капитала компании (минимум 3000 евро для компаний с ограниченной ответственностью).

Только после этого начинается процесс регистрации: подписываем учредительный договор и устав у государственного нотариуса в Испании, а затем регистрируем государственный документ в Торговом реестре.

Теперь компания считается должным образом зарегистрированной в Испании. Для полноценного функционирования осталось уведомить Налоговое управление Испании о начале предпринимательской деятельности.

На заметку. Если планируете перевести сотрудников из стран, не входящих в ЕС, необходимо получить разрешение на работу для каждого. Для тех сотрудников, кто переехал в Испанию, действует упрощенная процедура: в этом случае сначала необходимо создать компанию в Испании, а потом подать заявления на получение разрешения на работу для каждого из переезжающих сотрудников.

Второй сценарий — создание бизнеса в Испании с нуля.

Если вы иностранец и хотите создать компанию с ограниченной ответственностью в Испании, вот какой путь вам придется пройти:

Получить идентификационный номер налогоплательщика иностранца (NIE). Заявки на NIE можно подать в бюро обработки для иностранных граждан (Oficina de Extranjeros) в национальном полицейском участке Испании (comisaría).

Зарегистрировать название компании в Торговом реестре (Registro Mercantil Central или RMC). Вы должны получить сертификат, подтверждающий, что такое название компании еще не занято. Вы можете сделать это самостоятельно через сайт RMC. Процесс занимает около трех дней, после чего вы получите ответ.

Открыть коммерческий банковский счет в испанском банке. Вам нужно будет внести депозит в размере 3000 евро. Это минимальный капитал, допустимый при создании компании с ограниченной ответственностью.

Подписать учредительный договор. Теперь вам нужно подать заявление на получение учредительного договора. Это официальный документ, в котором указаны основные сведения о компании (название, адрес, сведения о директорах, членах правления, акционерах и т. д.). Этот шаг длится от одного до трех дней в зависимости от нотариуса.

Зарегистрировать компанию. Полученный оригинал учредительного договора зарегистрируйте в налоговом органе местного самоуправления. Затем отнесите документ с печатью в RMC, и его зарегистрируют в Испанском реестре компаний с ограниченной ответственностью. Регистрация сделки и возврат оригиналов документов занимает около 15 дней. Наконец, вам нужно будет вернуться в налоговую инспекцию, чтобы получить постоянный корпоративный идентификационный номер налогоплательщика (CIF).

Зарегистрироваться в соцзащите. Как упоминалось выше, вашей компании потребуется налоговый номер. Для этого необходимо заполнить налоговую форму 036 — это можно сделать онлайн или распечатав в местной налоговой инспекции. Вы можете найти информацию о форме, а также скачать формы и ссылки для заполнения в Интернете в Налоговом агентстве Испании (Agencia Tributaria).

— С какими, характерными для Испании, бюрократическими сложностями и подводными камнями можно столкнуться?

— Трудности обойдут вас стороной, если вы обратите внимание на определенные нюансы. Прежде всего, уделите время документации. Убедитесь, что она должным образом подготовлена, переведена и завизирована — иначе переезд бизнеса в Испанию невозможен.

Еще одно бюрократическое препятствие — получение номера NIE для директора компании. Для этого нужно записаться на прием в Управление по делам иностранцев, что может занять довольно много времени. Однако мы предлагаем нашим клиентам услугу получения номера NIE в срочном порядке.

Кроме того, необходимо убедиться, что все переезжающие сотрудники получили соответствующие разрешения на работу. Если компания примет их на работу без этих разрешений, госорганы могут наложить на компанию финансовые штрафы, а также приступить к принудительному закрытию компании.

«Не можете приехать — оформляйтесь удаленно»

— Можно ли начать оформление бизнеса удаленно? Как в этом может помочь адвокат и ваша юридическая фирма?

— Да, это возможно. Многие наши клиенты «перевезли» свой бизнес, не посещая Испанию. В этом случае нашему клиенту необходимо оформить соответствующую доверенность в стране своего происхождения. Мы предоставляем двуязычный проект доверенности, который затем необходимо подписать и заверить у государственного нотариуса в вашей стране. Доверенность также могут выдать в местном консульстве Испании.

Эта доверенность позволяет нам завершить весь процесс в Испании от имени нашего клиента: получение номера NIE, идентификационного номера налогоплательщика, подписание публичного акта у испанского государственного нотариуса, регистрация акта в Торговом реестре и т.д.

— Какие бонусы получает клиент, обращаясь к вам на начальном этапе регистрации бизнеса?

— Прежде всего, мы информируем клиентов об этапах процедуры регистрации и о документации, которую необходимо подготовить. Мы также предоставляем им приблизительный график процедуры регистрации и полную стоимость (она включает наши гонорары и такие расходы как гонорары нотариуса, гонорары Торгового реестра и т.д.). А еще мы рассказываем об основных налоговых обязательствах, которые им следует учесть, и отвечаем на все возникающие вопросы.

— Какие интересные кейсы по регистрации новых фирм вы реализовали в последнее время?

— Из недавнего опыта: мы оказали помощь клиенту из Доминиканской Республики в переводе его бизнеса в Испанию. Весь процесс был завершен без необходимости его поездки в Испанию. Компания была полностью готова к работе в течение 2 месяцев после получения инструкций от клиента.

Кроме того, за последние месяцы мы завершили несколько проектов по переезду компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, которые изначально находились за пределами ЕС.

Словом, глаза боятся — руки делают. Пользуйтесь нашим руководством и открывайтесь новым возможностям по всему миру.