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Квартиры в Кении

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Kiambu
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Nairobi County
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10 объектов найдено
Квартира в Kamiti Corner, Кения
Квартира
Kamiti Corner, Кения
$63,691
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Tatu City, Кения
Квартира 3 комнаты
Tatu City, Кения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$148,700
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Квартира 4 комнаты в Tatu City, Кения
Квартира 4 комнаты
Tatu City, Кения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$248,500
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Студия 1 комната в Tatu City, Кения
Студия 1 комната
Tatu City, Кения
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$54,800
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Квартира в Найроби, Кения
Квартира
Найроби, Кения
$61,375
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 1 комната в Tatu City, Кения
Квартира 1 комната
Tatu City, Кения
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$94,000
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 6 комнат в Найроби, Кения
Квартира 6 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
ДЕТАЙЛЫКвартира с 3 спальнями в Wakamu Откройте для себя идеальный дом и инвестиционные воз…
$106,397
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Квартира 5 комнат в Ndenderu ward, Кения
Квартира 5 комнат
Ndenderu ward, Кения
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 11
Проект занимает площадь 1 акр, общая площадь строительства 32 609   квадратные метры, 11 эта…
$57,810
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Квартира 10 комнат в Найроби, Кения
Квартира 10 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 023 м²
Этаж 16
Зачем инвестировать в 3408   BELVA? 3408   BELVA   это фирменная коллекция роскошных апар…
$330,000
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Квартира 5 комнат в Найроби, Кения
Квартира 5 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Описание • Роскошные апартаменты с 2/3 спальнями. • Главная спальня с ванной комнатой …
$92,252
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Типы недвижимости в Кении

трехкомнатные

Параметры недвижимости в Кении

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