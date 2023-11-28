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Квартиры в Кении

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Найроби, Кения
Квартира 3 спальни
Найроби, Кения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
DETAILS Kileleshwa 3-Bedroom Apartment at Wakamu Discover the perfect home and investm…
€99,206
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Квартира 3 спальни с парковкой, с Investment properties, вилла в Найроби, Кения
Квартира 3 спальни с парковкой, с Investment properties, вилла
Найроби, Кения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Описание & Bull; Роскошные апартаменты с 2/3 спальнями. & Bull; Главная спальня с ванн…
€92,267
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Квартира 5 спален в Найроби, Кения
Квартира 5 спален
Найроби, Кения
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 023 м²
Этаж 16
Зачем инвестировать в 3408 & nbsp; BELVA? 3408 & nbsp; BELVA & nbsp; это фирменная коллек…
€301,143
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Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с События в Найроби, Кения
Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с События
Найроби, Кения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 11
Проект занимает площадь 1 акр, общая площадь строительства 32 609 & nbsp; квадратные метры, …
€57,820
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Параметры недвижимости в Кении

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