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Дома в Кении

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Nairobi County
6
11 объектов найдено
Дом 16 комнат в Ukunda, Кения
Дом 16 комнат
Ukunda, Кения
Число комнат 16
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 440 м²
Редкая возможность владеть двумя красиво оформленными виллами в частном комплексе Papaya Gar…
$589 283
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Бунгало 3 комнаты в Mwingi North, Кения
Бунгало 3 комнаты
Mwingi North, Кения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 2/2
Представляем новое бунгало всего в городе Торревьеха в спальном районе Лос Альтос.Апартамент…
$341 203
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Дом 9 комнат в Найроби, Кения
Дом 9 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 4 047 м²
Количество этажей 2
HOUSE FOR SALE IN BOGANI, KAREN 5 Bedroom Ensuite + DSQ 2 Storey modern design villa…
$539 344
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Таунхаус в OloosirkonSholinke ward, Кения
Таунхаус
OloosirkonSholinke ward, Кения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Kenpipe Gardens 3 & усилитель; 4 спальни дуплекс сейчас продажа ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ Полностью отде…
$105 000
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Таунхаус 7 комнат в Найроби, Кения
Таунхаус 7 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 2 023 м²
DETAILS Luxurious 5-Bedroom Kileleshwa Townhouse: Your Dream Home Awaits Discover opul…
$1,16 млн
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Дом 5 комнат в Biashara ward, Кения
Дом 5 комнат
Biashara ward, Кения
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальни Бунгало дом на продажу в Руиру Кимбо - недавно построенный (продается как есть)Эта…
$46 992
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 6 комнат в Найроби, Кения
Вилла 6 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 023 м²
Количество этажей 1
Let’s dive into the details of this remarkable property:   Located in the Blue Zone…
$1,20 млн
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Дом 9 комнат в Найроби, Кения
Дом 9 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Описание На верхнем этаже   - 1 главная спальня с ванной комнатой + еще 2 спальни + туале…
$192 831
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Бунгало в Oloolua ward, Кения
Бунгало
Oloolua ward, Кения
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Расположен в Нгонге, Верхняя Матасия и 10 минут ’ езды от города Нгонг.Недвижимость располож…
$2 428
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Бунгало 16 комнат в Найроби, Кения
Бунгало 16 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 16
Количество спален 10
Площадь 16 187 м²
Количество этажей 1
ДЕТАЙЛЫОпыт непревзойденной роскоши: владеть жилой недвижимостью в Карене Приготовьтесь быт…
$1,34 млн
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Таунхаус 5 комнат в Найроби, Кения
Таунхаус 5 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 023 м²
Количество этажей 1
HOME 5 BEDROOM House Features:   Spacious Layout: This 5-bedroom house offers gener…
$396 825
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Типы недвижимости в Кении

бунгало
таунхаусы

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