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Дома в Кении

таунхаусы
3
9 объектов найдено
Бунгало 10 спален в Найроби, Кения
Бунгало 10 спален
Найроби, Кения
Комнаты 16
Площадь 16 187 м²
Количество этажей 1
DETAILS Experience Unrivaled Luxury: Own a Residential Property in Karen Prepare to be…
€1,22 млн
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Таунхаус 5 спален в Найроби, Кения
Таунхаус 5 спален
Найроби, Кения
Комнаты 7
Площадь 2 023 м²
DETAILS Luxurious 5-Bedroom Kileleshwa Townhouse: Your Dream Home Awaits Discover opul…
€1,06 млн
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Таунхаус 5 спален в Найроби, Кения
Таунхаус 5 спален
Найроби, Кения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 023 м²
Количество этажей 1
HOME 5 BEDROOM House Features:   Spacious Layout: This 5-bedroom house offers gener…
€362,125
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Вилла 6 спален в Найроби, Кения
Вилла 6 спален
Найроби, Кения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 023 м²
Количество этажей 1
Let’s dive into the details of this remarkable property:   Located in the Blue Zone…
€1,10 млн
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Дом 3 спальни в Ruiru, Кения
Дом 3 спальни
Ruiru, Кения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальни Бунгало дом на продажу в Руиру Кимбо - недавно построенный (продается как есть)Эта…
€47,000
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Дом 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Найроби, Кения
Дом 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Найроби, Кения
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 4 047 м²
Количество этажей 2
HOUSE FOR SALE IN BOGANI, KAREN 5 Bedroom Ensuite + DSQ 2 Storey modern design villa…
€538,812
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Дом 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с События в Найроби, Кения
Дом 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с События
Найроби, Кения
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
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€192,641
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Бунгало 5 спален с парковкой, с гаражом, с садом в Найроби, Кения
Бунгало 5 спален с парковкой, с гаражом, с садом
Найроби, Кения
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
& nbsp; & nbsp; & nbsp; Расположен в Нгонге, Верхняя Матасия и 10 минут & rsquo; езды от гор…
€311,724
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Таунхаус 4 спальни в Найроби, Кения
Таунхаус 4 спальни
Найроби, Кения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Kenpipe Gardens 3 & amp; усилитель; 4 спальни дуплекс сейчас продажа ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ Полностью…
€95,818
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Параметры недвижимости в Кении

с видом на море
недорогая
элитная
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