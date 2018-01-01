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Вилла на первой береговой линии

Nusa Dua, Индонезия
от
€326,161
;
11
Описание Описание
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О комплексе

Вилла 

  • Система "Умный дом"
  • 2 этажа
  • 1 спальня


Площадь:
Площадь виллы - 117 м²
Земли - 150 м²

Цена: 357 000 $ ( 3 057 $ за м²)


Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: октябрь 2025 г.
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + продление

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Nusa Dua, Индонезия

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Вилла на первой береговой линии
Nusa Dua, Индонезия
от
€326,161
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