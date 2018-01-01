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Вилла на Бали

Canggu, Индонезия
от
€527,182
;
Вилла на Бали
1
Описание Описание
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О комплексе

Вилла

  • 2 этажа на вилле
  • 3 спальни
  • Бассейн
  • Вместительная гостиная
  • Руфтоп


Площадь:
Земля - 237 м²
Здание - 280,15 м²

Цена: 575 000 $ (2 053 $ за м² )

Доход от сдачи виллы в аренду:
Загрузка - 85%
Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 390 $ ( 120 997 в год $)
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 104 057 $ (14%)
Окупаемость - 5,3 года 

Доход от покупки и продажи виллы:
Цена покупки:
575 000 $ 
Цена продажи:
777 000 $
Прибыль:
202 000 $ (35%)

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold  29 лет
Окончание строительства: август 2024

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Вилла на Бали
Canggu, Индонезия
от
€527,182
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