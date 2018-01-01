Вилла на Бали

Bukit, Индонезия

от €229,210

Сдача в: 2024

Первоклассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. Дома полностью укомплектованы премиальной техникой, сантехникой и другими инновационными комплектующими уровня 5ти - звездочных отелей TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан. Расположен в Улувату, которому принадлежат самые красивые пляжи на Бали. TOWNHOUSE ULUWATU — это современный проект, создающий уникальные ценности для клиента, который объединил в себе экологичные дизайнерские решения, энергоэффективные материалы с технологиями и высокими стандартами качества. Каждый таунхаус был разработан с учетом самых высоких стандартов качества. Мы предлагаем решение под ключ, чтобы обеспечить максимально комфортное проживание в каждом доме. Высокое качество материалов и техники гарантирует долговечность и надежность дома на долгие годы. Менеджмент компания обеспечит прибыль и управление объектом для рентабельности инвестиций и вашего комфорта ULUWATU — эксклюзивное место, сочетающее природную красоту и самые привлекательные пляжи на острове Бали. Комплекс TOWNHOUSE ULUWATU расположен возле Bulgari Resort, в одном из самых живописных мест в мире, которое давно стало синонимом райского отдыха в тихом тропическом уголке. ULUWATU также предлагает места для серфинга и гольфа мирового класса, множество пляжей с лазурно-голубыми водами и белым песком, панорамы с вершин одного из самых красивых островов в мире. На первом этаже виллы расположены гостиная, кухня, туалетная комната, а также бассейн для отдыха. Первый этаж спроектирован высотой 3.6 метра, что предоставляет неповторимое ощущение простора. Высокое качество материалов и техники, используемых в строительстве этой виллы, гарантирует ее долговечность и устойчивость На втором этаже расположены две удобные спальни и ванная комната. В каждой спальне предоставлен матрас высочайших стандартов качества KING KOIL — для восстановления в процессе сна, и премиальная техника. Каждая спальня оформлена в особом стиле, который дополняют деревянные элементы, и зеркала на всю высоту комнаты. Большие раздвижные окна, обеспечивают много света Уникальный вид и большая терраса с выходом на руфтоп, которая поразит Вас своими просторами и видами, с которой открывается незабываемый вид на закаты ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД, ЗАДНИЙ ДВОР, СОБСТВЕННЫЙ БАССЕЙН, ОБОРУДОВАНАЯ КУХНЯ, УЕДИНЕННОСТЬ, УКОМПЛЕКТОВАН МЕБЕЛЬЮ, ВСТРОЕННОЕ ХРАНЕНИЕ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРИТОРИЯ Локация https://goo.gl/maps/EJ9c4K8tdb6FUdBU8?coh=178573&entry=tt Таунхаусы 140 кв.м - 250 000 тыс.$ Таунхаусы 165 кв.м - 300 000 тыс.$ Есть возможность оформить во Freehold