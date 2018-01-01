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Квартира в новостройке MinskWorld Дом Хельсинки

Минск, Беларусь
от € 48,069
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Квартира в новостройке MinskWorld Дом Хельсинки
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О комплексе

В полностью готовом для переезда и заселения престижном доме «Хельсинки» начались продажи. 
Лучшее время стать собственником элитной недвижимости в многофункциональном комплексе MinskWorld.
В 25-этажной новостройке можно выбрать жильё площадью от 27 до 74 квадратных метров. От уютных студий до вместительных 4-комнатных апартаментов! Высота потолков со 2 по 24 этажи — 2,72 м. На верхнем, 25 этаже, этот – 3 метра. Наверх из дизайнерского лобби можно добраться на трёх лифтах, один из которых – панорамный. В лобби рабочее место консьержа, зона приёма курьеров и встречи гостей.
Преимущества дома «Хельсинки»: обустроены внутриквартирные перегородки, выполнена чистовая отделка в скандинавском стиле.
Дом «Хельсинки» — апартаменты «под ключ»! В комнатах и прихожих, на кухне и в кладовой уже уложен ламинат. Стены оклеены обоями, натянуты белые матовые потолки. Белые обои под покраску позволяют декорировать ваши апартаменты под ваш вкус. Технология позволяет окрашивать такие стены до 6-ти раз.
Установлены межкомнатные и металлические антивандальные входные двери. Панорамные окна обеспечат в помещениях солнечный свет круглый год. Санитарные помещения отделаны керамогранитом и керамической плиткой, применён дизайнерский настенный декор. Установлена качественная сантехника.
В апартаментах смонтировано электрооборудование: установлены розетки, выключатели, приборы учёта воды. В подвесных потолках – современные светильники. Осталось лишь расставить мебель и предметы интерьера!
Преимущества Minsk World:
Подъезды домов многофункционального комплекса сквозные. Один из выходов ведёт на прилегающую территорию (для безопасности пешеходов здесь исключено транзитное движение транспортных средств), а второй — в сторону прилегающей магистрали.
Minsk World возводится в передовой градостроительной концепции «15-минутный город». Этот многофункциональный комплексстановится новым культурным и развлекательным, деловым, образовательным и экономическим центром столицы.

Местонахождение новостройки
Минск, Беларусь
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Многоквартирный жилой дом MinskWorld Дом Хельсинки
Минск, Беларусь
от € 48,069
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Застройщик: ООО «Бир Бай»

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Застройщик: ОАО БелАТЭП

Основная идея, положенная в основу работы над Антоновским кварталом, заключалась в создании современного жилого комплекса, отвечающего всем требованиям времени и удовлетворяющего запросам его обитателей для комфортного проживания. Наиболее компетентные специалисты приложили усилия для внедрения всего положительного опыта, накопленного отраслью, чтобы создать комфортное, качественное и вместе с тем доступное жильё.

Чрезвычайно выгодная локация добавляет еще большую ценность этим усилиям и делает предложение уникальным на рынке недвижимости столицы, ведь вся необходимая инфраструктура уже существует и находится в шаговой доступности.
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Сдача в: 2022
Застройщик: Си-трейдинг

Жилой комплекс Gastello Minsk Residence – многоэтажное здание с комфортабельными квартирами от застройщика «СИ-Трейдинг».

Новый жилой комплекс представляет собой четырехсекционный дом высотой десять этажей, спроектированный с учетом всех современных стандартов строительства. Здание строится с использованием технологий, которые позволяют обеспечить достаточно высокий уровень комфорта при небольшой стоимости квадратного метра жилья.

Новостройка будет обладать хорошей прочностью, благодаря применению монолитно-каркасной технологии. Проектом предусмотрено утепление фасада новостройки, что гарантирует высокие показатели энергоэффективности.

Каждая секция будет оснащена бесшумными лифтами, на входе в подъезд устанавливается домофон. Новостройка оснащается необходимыми инженерными системами.

Адрес: г. Минск, ул. Гастелло

  • Класс жилья: Комфорт
  • Количество квартир: 186
  • Количество этажей: 10
  • Количество парковочных мест: 170 (подземный паркинг)
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