Квартира в новостройке MinskWorld Дом Хельсинки
О комплексе
В полностью готовом для переезда и заселения престижном доме «Хельсинки» начались продажи.
Лучшее время стать собственником элитной недвижимости в многофункциональном комплексе MinskWorld.
В 25-этажной новостройке можно выбрать жильё площадью от 27 до 74 квадратных метров. От уютных студий до вместительных 4-комнатных апартаментов! Высота потолков со 2 по 24 этажи — 2,72 м. На верхнем, 25 этаже, этот – 3 метра. Наверх из дизайнерского лобби можно добраться на трёх лифтах, один из которых – панорамный. В лобби рабочее место консьержа, зона приёма курьеров и встречи гостей.
Преимущества дома «Хельсинки»: обустроены внутриквартирные перегородки, выполнена чистовая отделка в скандинавском стиле.
Дом «Хельсинки» — апартаменты «под ключ»! В комнатах и прихожих, на кухне и в кладовой уже уложен ламинат. Стены оклеены обоями, натянуты белые матовые потолки. Белые обои под покраску позволяют декорировать ваши апартаменты под ваш вкус. Технология позволяет окрашивать такие стены до 6-ти раз.
Установлены межкомнатные и металлические антивандальные входные двери. Панорамные окна обеспечат в помещениях солнечный свет круглый год. Санитарные помещения отделаны керамогранитом и керамической плиткой, применён дизайнерский настенный декор. Установлена качественная сантехника.
В апартаментах смонтировано электрооборудование: установлены розетки, выключатели, приборы учёта воды. В подвесных потолках – современные светильники. Осталось лишь расставить мебель и предметы интерьера!
Преимущества Minsk World:
Подъезды домов многофункционального комплекса сквозные. Один из выходов ведёт на прилегающую территорию (для безопасности пешеходов здесь исключено транзитное движение транспортных средств), а второй — в сторону прилегающей магистрали.
Minsk World возводится в передовой градостроительной концепции «15-минутный город». Этот многофункциональный комплексстановится новым культурным и развлекательным, деловым, образовательным и экономическим центром столицы.