Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Na izuzetnoj lokaciji uz glavnu magistralu u Donjoj Gorici izdaje se poslovni prostor površine 2.000 m². Objekat je trenutno u fazi izgradnje, a planirani završetak radova predviđen je za septembar 2025. godine.
Prednosti objekta:
Površina: 2.000 m²
Lokacija: direktno uz glavnu magistralu – odlična vidljivost i pristupačnost
Status: u toku su građevinski radovi
Fleksibilnost: mogućnost uređenja prostora u skladu sa potrebama i namjenom zakupca
Ova faza izgradnje omogućava budućem zakupcu da učestvuje u planiranju rasporeda i dizajna prostora, što prostor čini idealnim za showroom-e, kancelarijske ili kombinovane poslovne djelatnosti.
