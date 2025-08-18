Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Northern Region
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Northern Region, Мальта

4 объекта найдено
Бунгало 7 комнат в Меллиха, Мальта
Бунгало 7 комнат
Меллиха, Мальта
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 030 м²
Количество этажей 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
Цена по запросу
Бунгало 8 комнат в Qawra, Мальта
Бунгало 8 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Расположенный в непосредственной близости от потрясающей набережной Кавра, этот изысканный о…
$1,94 млн
Бунгало 8 комнат в Qawra, Мальта
Бунгало 8 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70 млн
Вилла 15 комнат в Меллиха, Мальта
Вилла 15 комнат
Меллиха, Мальта
Число комнат 15
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 4
Welcome to a truly exceptional property located in one of the most prestigious and sought-af…
$3,43 млн
